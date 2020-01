Trois points à retenir de la défaite 130-121 d’OKC contre Toronto

Mercredi soir, Oklahoma City a tenté un autre retour en seconde période, traînant les Raptors de 30 points au deuxième trimestre. Bien qu’OKC ait réussi à combler l’écart, Toronto a fermé le match sur une course de 8-2 pour s’échapper avec une victoire de 130-121.

Voici trois points à retenir du jeu:

L’absence de Steven Adams a blessé le Thunder dans la peinture

Adams a joué seulement sept minutes mercredi soir, marquant seulement deux points et saisissant deux rebonds. Il a été exclu à la mi-temps avec une contusion au genou droit, mais aucune information supplémentaire sur la façon dont la blessure s’est produite n’a été donnée.

Mike Muscala a bien joué pendant de longues minutes, marquant 17 points et abattant quatre planches, mais sans Adams ou Nerlens Noel, qui est toujours mis à l’écart avec une entorse à la cheville, les Raptors ont dominé les points dans la peinture, 62-48.

Oklahoma City était excellent depuis la ligne des lancers francs

Le Thunder est l’un des meilleurs de la ligue de la bande de charité, mais mercredi, il était le meilleur, atteignant un sommet de la ligue à 95% de ses tentatives de lancers francs.

Pour la saison, OKC est cinquième en pourcentage de lancers francs, réalisant 79,8% de ses tentatives depuis la ligne.

Dennis Schroder continue de plaider en faveur du sixième homme de l’année

Dennis Schroder est encore une fois sorti du banc pour marquer un sommet de 25 matchs. Il a frappé 10 des 17 du sol et cinq de ses 10 tentatives au-delà de la ligne des trois points. Il a également annulé trois rebonds, récolté six passes décisives et créé deux des 14 meilleurs vols de la ligue OKC mercredi soir.

