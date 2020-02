Trois points à retenir de la défaite de 114-106 d’OKC contre les Spurs

Oklahoma City a perdu son deuxième match de suite mardi soir, une défaite de 114-106 contre les San Antonio Spurs.

Voici trois plats à emporter.

Les combats de Schroder contre San Antonio se poursuivent

Dennis Schroder sera probablement heureux après le 23 février. C’est parce qu’il n’aura pas à jouer contre les Spurs pour le reste de la saison régulière.

Lors des 10 matchs avant mardi soir, Schroder avait été en moyenne de 24 points par match. Contre les Spurs, il n’a marqué que 14.

Lors des deux matchs contre San Antonio avant la défaite de mardi, Schroder n’a inscrit qu’une moyenne de 15,0 points par match, soit plus de quatre points de moins que sa moyenne de la saison. Il tirait à 40% du terrain dans ces matchs, contre 47,4% cette année. Mardi, il a tiré pire que cela, frappant seulement cinq de ses 13 tentatives (38,4%) depuis le sol.

Cela fait un moment qu’OKC n’a pas subi de pertes consécutives

Il faut remonter presque un mois pour trouver la dernière fois que le Thunder a perdu deux de suite. Le 15 janvier, ils ont perdu 130-121 contre les Raptors de Toronto et ont chuté la nuit suivante contre le Miami Heat 119-106.

Ils ont répondu en remportant cinq victoires consécutives et neuf de leurs 10 prochaines.

Oklahoma City a encore un match cette semaine, aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avant la pause des étoiles.

Un autre début lent

Bien que le Thunder se soit battu pour égaliser le match à 79 au début du quatrième quart, il n’a jamais réussi à surmonter son lent démarrage.

OKC n’a marqué que 14 points au premier quart, commettant plus de fautes (huit) que de tirs (cinq).

Le Thunder a été en proie à une grave sécheresse, marquant plus de cinq minutes sans un point et la dernière 6:17 du quart sans but sur le terrain.

Comme si cela ne suffisait pas, Oklahoma City a également retourné le ballon quatre fois au cours de cette période.

.