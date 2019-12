Trois points à retenir de la victoire 118-112 d’OKC contre les Clippers

Le Thunder d'Oklahoma City a dépassé .500 pour la première fois cette saison à 15-14, grâce à une victoire de 118-112 face aux Clippers de Los Angeles dimanche soir à l'intérieur de la Chesapeake Energy Arena.

OKC en a maintenant remporté quatre d'affilée. Voici trois plats à emporter:

Thunder prouve qu'ils sont à l'aise de jouer par derrière

Pour la troisième fois en sept jours, Oklahoma City a dû surmonter un déficit à deux chiffres pour remporter la victoire.

Montrezl Harrell a effectué un lay-up avec 5:35 à faire au deuxième quart pour donner aux Clippers une avance de 53-35. Mais Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder ont combiné pour les 10 points suivants pour réduire l'avance de LA à huit.

Selon Maddie Lee de The Oklahoman, la victoire de dimanche soir était le quatrième retour du Thunder avec 15 points ou plus. C'est à égalité pour la plupart en NBA cette année.

Shai Gilgeous-Alexander était spectaculaire

Il est presque normal que la nuit où Oklahoma City a accueilli Paul George, l'un des joueurs que le Thunder a reçu en retour pour lui volerait la vedette.

Gilgeous-Alexander a égalé le record de carrière qu'il avait établi plus tôt dans la semaine, marquant 32 points sur 12 tirs sur 25 depuis le sol. SGA était parfait depuis la ligne des lancers francs et a complété sa feuille de statistiques avec trois rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions.

La bataille dans la peinture appartenait à OKC

Oklahoma City a dominé les Clippers 60-40 dans la peinture dimanche.

Deux facteurs majeurs y ont contribué. Tout d'abord, Steven Adams a connu un match formidable pour OKC, enregistrant un double-double avec 20 points et 17 rebonds. Deuxièmement, Terrance Ferguson a montré pourquoi il était dans la formation de départ en tant que stoppeur défensif. Ferguson a frustré Paul George en seulement 6 tirs sur 17, ce qui comprenait trois tirs depuis le terrain au deuxième, troisième et quatrième quart combinés.

Le Thunder a également dépassé le LAC, 49-42, n'accordant aux Clippers que 10 rebonds offensifs dans la soirée.

