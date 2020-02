Trois points à retenir de la victoire d’OKC 131-103 contre les Spurs

Dimanche soir, Oklahoma City a battu San Antonio, battant la plus grande marge de victoire de l’histoire de la franchise avec sa victoire de 131-103 contre les Spurs.

Voici trois points à retenir du jeu:

Double-double trouble

Oklahoma City avait trois joueurs différents qui ont affiché un double-double contre les Spurs. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 24 points et saisi 13 rebonds tandis que Steven Adams a récolté 21 points et 14 rebonds.

Chris Paul a également connu un double-double plus calme, avec 10 points et 11 passes décisives. Il a terminé le match avec neuf rebonds, ignorant qu’il s’agissait d’un seul rebond timide d’un triple-double.

Il l’aurait probablement compris sans le score déséquilibré au milieu du troisième quart.

Interrogé à ce sujet après le match, il a plaisanté en disant que c’était Billy Donovan qui le retenait du triple-double, disant “il ne me laissera pas être génial”.

Le plan de match a fonctionné

Samedi, Nerlens Noel a déclaré que sa stratégie pour défendre LaMarcus Aldridge était «juste de le déranger», et le plan de match semblait fonctionner.

Dans les trois matchs d’avant-match entre les Thunder et les Spurs cette saison, Aldridge avait été en moyenne de 28,7 points et 10,7 rebonds par match. Dimanche, il a terminé avec seulement huit points et 3 tirs sur 10.

Oklahoma City a également fait un bon travail de défense sans faute, dépensant Aldridge à la ligne pour seulement deux tentatives de lancer franc.

Lu Dort était parfait

Dort continue de jouer son chemin vers un contrat à temps plein. Le joueur à double sens était l’un des huit joueurs du Thunder à deux chiffres dimanche, marquant 15 points tout en réalisant un parfait 6 sur 6 sur le terrain.

La recrue a doublé sa ligne de statistiques avec deux rebonds, deux passes décisives et deux interceptions.

Deux nuits après que Chris Paul a dit que les gens «ne comprenaient pas» l’importance de Dort et ce qu’il faisait sur le terrain, Dennis Schroder a déclaré que le joueur de première année «changeait la donne».

.