Trois questions à Boston avec Justin Quinn de Celtics Wire

Parce qu’ils sont dans différentes conférences, les Houston Rockets (33-20) et les Boston Celtics (37-15) ne jouent que deux fois par saison NBA.

Mais dans une bizarrerie d’horaire étrange, les deux réunions 2019-20 se déroulent dans un intervalle de six matchs pour les Rockets – avec le premier mardi soir à Houston. Le départ du Toyota Center est prévu à 20h30. Central.

Les Rockets effectuent ensuite une visite de retour à Boston le 29 février, dans ce qui servira de match ABC samedi aux heures de grande écoute pour ce week-end.

Il y a beaucoup d’histoire entre les franchises, qui se sont rencontrées lors des finales de la NBA en 1981 et 1986 et ont souvent été parmi les meilleures de la ligue. Cette saison, les deux équipes sont dans les cinq premiers de l’Ouest et de l’Est.

Cette saison, les Celtics ont la défense n ° 3 de la ligue au classement net, tandis que les Rockets ont l’attaque n ° 3. Mais l’une des raisons pour lesquelles les Celtics ont plusieurs matchs d’avance au classement est parce qu’ils sont plus équilibrés de l’autre côté du ballon. Alors que Boston est n ° 5 au classement net en attaque, Houston n’est que n ° 15 en défense.

Alors que plus de la moitié du total de points moyen par match de Houston (118,2) est attribuable à la zone arrière des étoiles des anciens MVP James Harden (35,2) et Russell Westbrook (27,0), les Celtics et l’entraîneur-chef Brad Stevens ont un équilibre plus équilibré. approche.

Jayson Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown et Gordon Hayward ont tous une moyenne d’au moins 17 points par match, mais aucun au-dessus de 22,2.

Pour avoir une perspective extérieure sur le match, nous avons rencontré Justin Quinn – directeur de la rédaction de notre site frère, Celtics Wire – pour voir ce qui se passe à Boston jusqu’à présent cette année.

1.) Que devraient savoir les fans des Houston Rockets sur la saison des Celtics de Boston jusqu’à présent?

Boston est devenue l’une des meilleures équipes de la NBA, détenant la deuxième séquence de victoires consécutives de la ligue (sept matchs) alors qu’elle renforce sa conquête de la troisième place dans l’Est. Le récent succès est venu malgré une litanie de blessures qui ont empêché plusieurs joueurs clés de jouer pendant de longues périodes.

Pourtant, sur cette itération des Celtics alimentée par la chimie, il y a eu une tendance à sortir lentement jusqu’à ce qu’il soit clair qui a le coup de feu. Les sorties réussies ont été principalement des efforts égalitaires, et les flops égalitaires également, car la tendance de Boston à s’en remettre à la main chaude a ouvert des fenêtres pour que les équipes frappent en premier.

2.) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Pour les Rockets, la formule est simple. Beaucoup d’équipes inférieures ont frappé les Celtics dans la bouche tôt et sont reparties avec la victoire, donc une équipe de talent de Houston devrait être capable de faire de même sur son propre sol.

Cependant, bien que la formule puisse être simple, l’exécution sera le problème. Boston possède actuellement la troisième meilleure attaque de la ligue, et est particulièrement adaptée pour perturber les voies de dépassement et défendre le périmètre. Ayant modelé leur propre approche du basket-ball moderne sur le même modèle que Houston – bien qu’une version moins extrême de la “petite balle” les Rockets aient récemment fait tapis – et pourrait représenter un défi unique pour Houston, contrairement à aucun des 28 autres équipes de l’association.

3.) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les Celtics?

Ils ont l’un des pires bancs de la ligue en ce qui concerne le score, arrivant 28e sur 30 équipes. Pour presque toutes les équipes de la NBA, ce serait une faiblesse facile à exploiter, mais les Rockets sont l’une des deux équipes qui avaient le pire banc en attaque.

Cependant, le lecteur astucieux notera le passé utilisé dans cette dernière phrase. Après avoir éliminé le centre de départ Clint Capela et deux joueurs blessés mais occupant toujours des places dans l’alignement à Gerald Green et Nene, Houston a fait quelques pas vers la création d’un banc. Bien que cela n’ait jamais été une priorité de Daryl Morey dans le passé, cela pourrait très bien être la différence entre ces deux équipes étroitement liées.

(Pour connaître le point de vue de Houston sur le match pour les lecteurs de Boston, consultez l’aperçu de Celtics Wire.)

Les Rockets ont battu les Celtics à deux chiffres lors de leurs deux rencontres 2018-19, y compris le 27 décembre à Houston et le 3 mars à Boston.

Cela pourrait être un match beaucoup plus difficile cette fois, avec les Rockets qui entament une séquence de deux défaites et les Celtics une séquence de sept victoires. Le jeu peut être regardé dans tout le pays sur TNT.

