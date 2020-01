Trois questions aux 76ers-Celtics avec Ky Carlin de Sixers Wire

La nuit après que le meneur Kemba Walker a été expulsé pour la première fois de sa carrière, les Boston Celtics affrontent les 76ers de Philadelphie à domicile.

Avant la réunion de Boston jeudi soir avec leurs rivaux de la division Atlantique, Celtics Wire a rencontré Ky Carlin – le rédacteur en chef de Sixers Wire, notre site frère – à propos de la rencontre entre les deux équipes.

Alors que les deux équipes ont été confrontées à des blessures et à des maladies ces derniers temps, Philadelphie sera privée de Joel Embiid, l’un des plus grands obstacles des Celtics à une victoire contre les 76ers cette saison, et Boston est principalement en bonne santé sauf pour les centres Robert Williams (hanche) et Vincent Poirier (doigt).

Pour découvrir quels autres problèmes pourraient survenir lors de la troisième rencontre entre les équipes cette saison (Philly a remporté les deux précédentes), nous avons demandé à Carlin de peser sur le match de ce soir.

Pouvez-vous me donner un aperçu de la saison des Sixers jusqu’à présent?

C’était le roller coaster ultime. Cette équipe possède des victoires impressionnantes telles que les deux contre ces Celtics, les Toronto Raptors, les Miami Heat, les Indiana Pacers, les Denver Nuggets et une éruption contre les Milwaukee Bucks. Ils ont également perdu deux fois contre le Orlando Magic et ont perdu contre les Brooklyn Nets.

Dans l’ensemble, les Sixers ont une tonne de bons talents, mais ils ne sont pas encore du tout maillés et cela a été un obstacle sur le côté offensif du sol. Ça les tue.

Comment les Sixers remportent-ils le match de jeudi? Comment Boston gagne-t-il?

Ils ne pourront pas jouer une vraie balle d’intimidation sans Joel Embiid, mais ils peuvent jouer vite, ce qui est la force de Ben Simmons. Ce jeu crie «jeu offensif Ben Simmons» sans Embiid. Il devra être agressif et attaquer le panier en utilisant sa taille d’élite, sa force et son athlétisme pour blesser Boston.

Boston gagnera s’ils utilisent leur vitesse et leur rapidité pour se rendre au panier. Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown peuvent utiliser leur jeu de périmètre pour faire pression sur les Sixers et les mettre sur leurs talons.

Sans Embiid également, les Celtics peuvent atteindre le panier et finir sur le plus lent Al Horford.

Que devons-nous savoir d’autre?

Philadelphie a changé la façon dont ils gèrent les choses offensivement. Simmons est maintenant utilisé comme un rouleau dans le jeu de pick-and-roll avec les Sixers voulant utiliser sa taille et son athlétisme autour du panier. Ils ont également inséré Trey Burke dans la rotation, car il leur a donné une étincelle offensive en fin de partie.

Les deux équipes s’affrontent à 19 h HE au Wells Fargo Center de Philadelphie, Boston tentant de briser une séquence de deux défaites consécutives. Ils sont actuellement à un match derrière le Heat de Miami à la troisième place dans l’Est, et ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs.

Philadelphie compte 2,5 matchs de retard sur les Celtics pour conserver la cinquième place dans l’Est, après avoir remporté leur dernier match et quatre moins inspirants lors de leurs 10 derniers matchs.

Avec Embiid sorti, les chances devraient être plus favorables pour une victoire à Boston, mais même les 76ers ont l’avantage avec la manière modérée que Boston a joué ces derniers temps. Les bookmakers en ligne sont d’accord, donnant à Philly un écart de -2,5 pour le concours.

