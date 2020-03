Trois questions aux 76ers-Warriors avec Ky Carlin de Sixers Wire

Les 76ers de Philadelphie, liés aux séries éliminatoires, sont dans la dernière étape d’un voyage de quatre matchs sur la route alors qu’ils entrent à San Francisco pour un affrontement avec les Golden State Warriors. Au deuxième tour entre Philadelphie et Golden State, les choses ne pourraient pas être plus différentes pour les deux clubs.

Après avoir déplacé une multitude de joueurs à la date limite des échanges de la NBA, The Warriors accueillera à nouveau Glenn Robinson III et Alec Burks en tant que membres des 76ers. Dans leur deuxième match, Golden State déploiera essentiellement une nouvelle rotation avec Stephen Curry de retour de blessure. Pour Philadelphie, Ben Simmons et Joel Embiid seront éliminés en raison d’une blessure contre les Warriors à Chase Center.

Pour aider à briser la confrontation du Golden State avec les 76ers, Warriors Wire a fait équipe avec le site soeur de USA Today, Sixers Wire.

Le rédacteur en chef de Sixers Wire, Ky Carlin, a répondu à trois questions à Warriors Wire avant le basculement de Philadelphie samedi soir avec Golden State.

1) Qu’est-ce qui a changé depuis leur dernière rencontre?

Eh bien, pour commencer, quelques guerriers sont maintenant des Sixers. Alec Burks et Glenn Robinson III portent des maillots rouges, blancs et bleus après avoir été acquis par les 76ers à la date limite. Une autre chose est que les Sixers sont frappés par beaucoup de blessures. Ben Simmons et Joel Embiid, ainsi que peut-être Josh Richardson, ne sont pas disponibles pour ce match.

En raison de ce changement, l’infraction est beaucoup plus rapide. Les choses s’accélèrent et l’équipe s’appuie davantage sur Tobias Harris et Al Horford pour créer pour eux-mêmes.

2) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Pour Philadelphie, c’est simple: continuez à faire tomber les trois et espérez que Horford et Harris pourront être efficaces. De plus, Shake Milton doit tenir tête à Stephen Curry. Jusqu’à présent, il a fait un excellent travail lors de ce voyage de maintien du fort à la place de Simmons. Philadelphie aura également besoin de plus de grandes performances de Burks, Furkan Korkmaz et Robinson III pour gagner celui-ci.

Pour Golden State, c’est une bataille difficile. Ne pas avoir à gérer Embiid les aidera un peu. Cependant, si Horford peut reporter sa performance de sa victoire sur les Sacramento Kings, cela change les choses. Curry devra avoir une performance surhumaine classique.

3) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la confrontation, ou les Warriors?

Philadelphie tire jusqu’à 45% de son voyage sur la route jusqu’à présent. C’est un nombre énorme si l’on considère qu’ils ne pouvaient pas frapper le côté d’une grange du plus profond de la route avant ce voyage. Les Sixers ont pu jouer avec plus d’espace, il y a plus de mouvement de balle et les tirs sont devenus faciles pour eux sans les étoiles. Garder un œil sur leur tournage sera une véritable histoire pour celui-ci.

