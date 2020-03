Trois questions avec Tommy Call de Warriors Wire avant un gros match

Les Philadelphia 76ers et les Golden State Warriors s’affronteront samedi soir dans un grand match pour Philadelphie. Les Sixers doivent se positionner pour un avantage sur le terrain pour les séries éliminatoires et ils sont dans un endroit où ils peuvent rentrer chez eux avec un road trip 2-2.

Philadelphie a pu gagner une énorme victoire jeudi, menée par Tobias Harris, Al Horford et Shake Milton et ils auront encore besoin de plus de ces gars-là samedi. Les Sixers manqueront une fois de plus Joel Embiid, Ben Simmons et Josh Richardson avant le concours.

Nous nous sommes associés à notre site frère, Warriors Wire, pour prévisualiser davantage le match qui se terminera à 22h00. EST.

L’éditeur de Warriors Wire Tommy Call III nous a dit:

1) Qu’est-ce qui a changé depuis leur dernière rencontre?

Au cours de la dernière partie de la saison, il n’y a peut-être pas d’équipe plus changée en NBA que les Golden State Warriors. Bob Myers et Steve Kerr ont déplacé un total de six joueurs à la date limite des échanges de la NBA, laissant Golden State avec pratiquement une nouvelle rotation.

Quatre joueurs qui ont enregistré plus de 19 minutes au concours Warriors le 28 janvier à Philadelphie se trouvent dans différentes villes. Le meilleur buteur de Golden State, D’Angelo Russell, est maintenant avec les Minnesota Timberwolves tandis que deux acteurs clés, Alec Burks et Glenn Robinson, affronteront les Warriors en tant que membres des 76ers.

Alors que les Warriors subissent une multitude de changements dans leur campagne 2019-2020, il y a eu des nouvelles positives récemment. Stephen Curry a marqué 23 points en 27 minutes lors de son premier match après une blessure après avoir raté les quatre derniers mois. Curry apporte un flux naturel aux guerriers que seuls certains joueurs de calibre superstar peuvent. Dans le deuxième match post-blessure de Curry, attendez-vous à ce que Kerr augmente son utilisation.

En dehors de Curry, le jeu solide d’Andrew Wiggins a donné aux Warriors de grands espoirs pour l’avenir. Le produit Kansas Jayhawk a marqué plus de 20 points en trois matchs consécutifs avec Golden State. Avec Curry de retour au sol, Wiggins a récolté 21 points, 10 rebonds et trois passes décisives. Depuis son arrivée chez les Warriors, la confiance de Wiggins a augmenté sur le plan défensif. L’ancien recrue de l’année a été actif en défense, et Kerr n’a aucun problème à le coller sur le meilleur buteur de l’équipe adverse.

2) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Depuis la pause des étoiles, les Golden State Warriors ont été atroces au-delà de l’arc. Les Warriors tirent un faible 29,0% à partir de la plage de 3 points au cours des huit derniers matchs, mais les choses devraient changer avec le retour de Curry. Contre les Raptors, les Warriors ont lancé 52 records à 3 points avec Curry de retour dans la formation – sept tentatives de plus que leur précédent record.

Les Warriors n’ont tiré que 26,9% de loin contre Toronto, mais la menace de longue distance a ouvert la voie à Golden State. Curry, Wiggins et Damion Lee ont tous renversé trois ou trois pointeurs contre les Raptors. Le joueur hors concours de 10 jours Mychal Mulder a ajouté au moins deux marques au-delà de l’arc lors de ses quatre derniers matchs.

Pour donner à Golden State une chance au combattant de ralentir les Sixers, ils devront au moins menacer à partir d’une plage de 3 points tout au long du jeu.

3) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la confrontation ou les Warriors?

Peut-être que la plus grande surprise de la saison morte de Golden State a été l’arrivée de Marquese Chriss. L’ancien choix de loterie est passé de l’invitation du camp d’entraînement au centre de départ potentiel de l’avenir des Warriors.

Chriss a enregistré des nombres de buts à deux chiffres dans cinq de ses six derniers matchs. Le produit Washington Husky a réussi trois doubles-doubles au cours de cette période.

Depuis que Golden State a échangé Willie Cauley-Stein contre les Mavericks de Dallas, Chriss a commencé chaque match à sa place. En entrée, le centre de 22 ans affiche en moyenne 13,8 points, 7,6 rebonds et 1,6 bloc par match. Avec Curry de retour, les chiffres de Chriss devraient continuer à augmenter à mesure que l’espace dans la zone avant s’ouvre.

.