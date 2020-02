Trois questions de Rockets-Warriors avec Ben DuBose de Rockets Wire

La dernière fois que les Rockets sont arrivés à San Francisco, les Warriors ont battu Houston le jour de Noël, 116-104. Le bouleversement de décembre a été un moment fort de la baisse de Golden State. Dans une revanche du dandy du jour de Noël après la pause des All-Star, les Warriors et les Rockets ont subi de gros changements.

Les Golden State Warriors ont déplacé six joueurs à la date limite du commerce NBA dans une transformation complète de leur liste. Trois des entrées de Golden State à partir du jour de Noël sont dans de nouvelles villes.

Bien que les Rockets n’aient pas complètement fait exploser leur alignement, ils ont modifié leur rotation. Houston a échangé le centre Clint Capela à Atlanta dans un accord multi-équipes où ils ont acquis Robert Covington des Timberwolves du Minnesota. Les Rockets jouent maintenant une nouvelle marque de petits cerceaux de balle sans centre.

Pour aider à comprendre le style mis à jour des Houston Rockets, Warriors Wire a rencontré Ben DuBose, rédacteur en chef de notre site sœur, Rockets Wire.

Voici trois questions avec Rockets Wire:

1) Qu’est-ce qui a changé depuis leur dernière rencontre?

Les Rockets joueront et auront l’air très différents de ce qu’ils ont fait le jour de Noël. À cette époque, Russell Westbrook tirait en moyenne plus de cinq tirs à trois points par match, et il faisait un pourcentage terrible à moins de 25% d’entre eux. Dans cette défaite sur la route, Westbrook a été 0-de-8 derrière l’arc et Houston n’a marqué que 36 points en seconde période.

Depuis lors, le revirement pour Westbrook et les Rockets (34-20) – qui entrent après avoir remporté cinq de leurs sept derniers – n’est pas parce que Westbrook est soudainement devenu chaud à longue distance. Au lieu de cela, il a juste tout simplement arrêté de leur tirer dessus. Westbrook est en tête de la ligue en termes de drive depuis le 1er janvier, et le commerce de Houston du grand homme Clint Capela et le passage ultérieur à une gamme plus petite a ouvert plus de voies de circulation. Depuis le 18 janvier, il n’a fait en moyenne que 1,5 tirs par match à partir d’une plage de 3 points.

La question en cours est de savoir si les avantages en attaque de la “petite balle” sont compensés par de nouveaux problèmes de défense. Jusqu’ici, c’était un sac mixte. Lors des victoires contre les Lakers et les Celtics, lorsque les Rockets étaient pleinement motivés, ils n’ont été surclassés qu’en moyenne de deux par match. Mais dans une défaite à Phoenix (en toute honnêteté, Westbrook n’a pas joué), les Suns les ont rebondis de 22. Contre des adversaires moindres, Houston doit prendre les matchs au sérieux, ou bien leurs problèmes de taille avec le démarrage d’un 6 pieds. 5 PJ Tucker au centre pourrait entraîner un gros problème sur la vitre.

2) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Si les deux équipes jouent de leur mieux, les Rockets sont meilleurs. C’est clair dans les dossiers. Cependant, c’est un jeu plus dangereux pour Houston qu’il n’y paraît à première vue.

Comme nous avons vu Noël, même si les joueurs actuels (Draymond Green exclu) ne sont pas les mêmes pour Golden State que les deux dernières séries, la rivalité existe toujours. Les Warriors le traiteront comme un match éliminatoire, en particulier avec le fait qu’il soit à la télévision nationale à la maison et après une mise à pied de plus d’une semaine. Tout le monde sera reposé.

La question est de savoir si Houston correspond à cette intensité. S’il y a des accalmies au point, tous les problèmes peuvent facilement être exacerbés en raison de leur manque de taille. Même si les Rockets ont des joueurs offensifs plus qualifiés, cela pourrait ne pas avoir d’importance s’ils sont rebondis par 20. Et puisque Houston a un match beaucoup plus important à Utah samedi, ce ne serait pas un choc s’ils cherchent devant. L’essentiel est de montrer la maturité pour apprendre de ce qui s’est passé à Noël et respecter le jeu et l’adversaire. S’ils le font et sont au moins compétitifs sur le verre, ils devraient avoir trop de puissance de feu avec Westbrook et James Harden.

Il est également important de commencer rapidement. Bien que les Rockets aient marqué 68 points en première mi-temps le 25 décembre, ils en ont accordé 64, ce qui a permis aux jeunes guerriers de rester et de gagner en confiance.

3) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur la confrontation, ou les Warriors?

Alors que Westbrook a bondi récemment, avec une moyenne de 34 points sur 53% de tirs depuis le 8 janvier, cela a été beaucoup plus un sac mixte pour Harden. Au cours de cette même période, Harden a marqué 29,1 points par match sur seulement 37,6% des tirs (29,1% sur 3 points). Il a montré des signes d’amélioration avant la pause des étoiles, avec trois performances de 40 points lors de ses six derniers matchs, mais rien de tel que la domination prolongée qu’il avait lors de la rencontre des Rockets et des Warriors à Noël.

Mis à part le rebond et l’intensité, la principale question tactique de jeudi est de savoir comment les Warriors réussiront à empêcher Harden et Westbrook de conduire. C’est une chose qu’ils ont très bien faite à Noël, lorsque Harden a tiré un lancer franc de la saison et a tiré 10 de ses 18 tirs derrière l’arc à 3 points. Pour Westbrook, les huit tentatives de 3 points ont été sa deuxième plus élevée de l’année.

Sur le papier, cette formule ne devrait pas être reproductible cette fois-ci, car les Rockets ont remplacé le rôle d’un centre traditionnel (Capela) par celui de tireur. À son tour, cela rend plus difficile pour les défenseurs d’aider à s’affaisser dans la peinture. Mais il convient également de noter que Steve Kerr a eu plus d’une semaine pour élaborer un plan de match très spécifique à Houston. S’il peut trouver des moyens de limiter à nouveau les entraînements et les lancers francs, alors le tir de 3 points incohérent de Harden pourrait être un problème.

