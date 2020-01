Trois questions de Warriors-Celtics avec Justin Quinn de Celtics Wire

Le 19 novembre 2019, les Warriors ont perdu un match serré contre les Celtics de Boston, 105-100, depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans l’État de Golde. La zone de front des Warriors a changé avec le départ de Willie Cauley-Stein, et les deux, Marquese Chriss et Omari Spellman sont arrivés.

Un autre facteur qui sera différent au deuxième tour contre Boston est le retour de D’Angelo Russell. L’All-Star de 23 ans s’est blessé au pouce contre les Celtics, lui faisant manquer une poignée de matchs.

Pour aider à prévisualiser le deuxième match des Warriors d’un road trip de cinq matchs sur la côte est, Warriors Wire a rattrapé le site voisin, l’éditeur de Celtics Wire, Justin Quinn.

Warriors Wire a posé trois questions à Quinn avant que les Warriors ne s’informent à Boston jeudi soir:

1) Qu’est-ce qui a changé depuis leur dernière rencontre?

Les Boston Celtics étaient sur le match 10 d’une séquence de 10 victoires consécutives lors de leur dernier match contre les Golden State Warriors et venaient tout juste de commencer à croire le battage médiatique qu’ils ont généré pour effectuer au-dessus de la plupart des attentes des analystes et des fans. Cela pourrait avoir fait partie des problèmes qui ont fait que Boston a perdu trois de ses cinq prochains matchs (les blessures ont commencé à s’accumuler également). Cependant, à ce moment-là, ils avaient cimenté leur statut de candidat marginal en un an, la plupart pensaient qu’ils prendraient du recul après l’exode des talents de l’été.

Depuis lors, les blessures ont été un problème beaucoup plus important que la rotation supposément défectueuse de la zone avant, le style de jeu lourd de l’ailier de l’entraîneur-chef Brad Stevens prouvant que vous n’avez pas réellement besoin d’une grande présence de contusion pour concourir au plus haut niveau, sauf pour une poignée d’équipes.

Ironiquement, les Celtics ont proposé cette approche à l’équipe qu’ils affronteront jeudi, les Warriors ayant ouvert la voie à l’itération moderne de la petite balle. Le fait qu’ils seront probablement aussi favorisés que jamais contre l’ancien géant abattu par des blessures n’est aggravé que par le fait que les Dubs ont échangé l’un de leurs joueurs les plus talentueux en bonne santé au centre Willie Caulie-Stein.

2) Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

En regardant les records des deux franchises s’affrontant au TD Garden le 29 janvier, il serait beaucoup trop facile de radier les Dubs dans leur état diminué. Mais les Celtics ont tendance à «ressentir» les matchs qu’ils n’ont pas à perdre, sachant lequel de leurs partants a un tir mouillé une nuit particulière.

D’une certaine manière, c’est une réaction compréhensible aux espoirs déçus de la saison précédente, dont au moins certains étaient motivés par trop de bouches affamées et les agendas – et les agences libres imminentes – stimulant ces appétits.

Ainsi, la tendance à s’en remettre à la main chaude pourrait être louable sinon pour le nombre croissant de démarrages lents entraînant des pertes évitables, mais Boston devra plus que tout faire pour s’assurer la victoire.

À l’inverse, si Golden State peut frapper fort et tôt les Celtics dans la bouche tout en gardant leur énergie et leurs fondamentaux nets, ils ont un vrai coup de départ. Le swingman de troisième année Jayson Tatum est discutable avec une aine tendue, et avec les centres de réserve, Enes Kanter et Robert Williams III dehors, la zone avant des Dubs ne sera peut-être pas aussi désavantagée que cela pourrait l’être autrement.

3) Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur le match ou les Celtics?

Lorsque les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois, c’était sans l’attaquant vétéran Gordon Hayward, qui s’est cassé la main après être entré en collision avec le grand homme LaMarcus Aldridge trois matchs auparavant dans une victoire contre les San Antonio Spurs, et les roues commençaient tout juste à se détacher du rouge de Boston -début. Hayward était – et est devenu à nouveau – un slasher confiant capable d’attaquer la tasse ou de frapper un cavalier ouvert lorsque la gravité de ses coéquipiers donne aux adversaires le choix de Sophie conduisant au succès des Celtics.

Si Tatum est incapable de jouer – et le record du Guerrier peut encourager Boston à le reposer à nouveau étant donné le taux de récurrence élevé des aines tendues – au moins une partie de cette dynamique peut être neutralisée. Mais si le produit Duke était autorisé à jouer, avec Hayward en moyenne plus de 20 points par match au cours des derniers matchs, cela pourrait également être une proposition cauchemardesque pour une équipe Golden State sur la route.

