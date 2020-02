Trois questions sur OKC-Boston avec Justin Quinn du Celtics Wire

Dimanche après-midi, le Thunder a quitté la Conférence de l’Ouest pour affronter l’une des meilleures équipes de l’Est, les Boston Celtics.

Les Celts ont remporté neuf de leurs 10 derniers matchs et entameront dimanche une séquence de six victoires consécutives.

Tout comme le Thunder, Boston a choisi de ne rien faire à la date limite des échanges, avec l’ancien centre OKC, Enes Kanter déclarant à ESPN: «J’ai l’impression que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour gagner un championnat. Et nous devons juste aller là-bas et le prouver. “

Avec deux des meilleures équipes de la ligue qui s’inclinent à Chesapeake Energy Arena à 14h30. CT, nous avons rencontré Justin Quinn, le rédacteur en chef de notre site soeur Celtics Wire pour voir ce qui s’est passé à Boston jusqu’à présent cette année.

1 – Que devraient savoir les fans d’Oklahoma City Thunder sur la saison des Boston Celtics jusqu’à présent?

Avant tout, cette équipe fonctionne sur la chimie et l’énergie de chacun. Bien que cela n’ait pas été autant un problème ces derniers temps, Boston a eu tendance à essayer de comprendre laquelle de ses quatre principales menaces de score a la main chaude, en particulier contre des adversaires moins importants en termes de victoires et de pertes.

Ces quatre menaces sont principalement sur l’aile – le meneur des étoiles All-Star Kemba Walker la seule exception – et créent le chaos dans les voies de dépassement en défense tout en créant quelque chose du choix de Sophie en attaque. Une fois cette action lancée, il est vraiment difficile d’arrêter, car leur défense crée des possessions qui rendent difficile pour les adversaires de définir leurs défenses, et seules quelques équipes ont la défense du périmètre capable de ralentir Jaylen Brown, Jayson Tatum et Gordon Hayward ainsi que Walker.

Cependant, lorsque les adversaires peuvent frapper fort et tôt les Celtics, ces pilotes émotionnels ont l’effet inverse et ont vu plus de quelques équipes voler une victoire qu’ils ne devraient pas avoir en capitalisant sur cette tendance.

2 – Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Les Oklahoma City Thunder sont une équipe bien meilleure que presque toutes celles auxquelles ils ont été confrontés en janvier, à l’exception des Los Angeles Lakers, des Milwaukee Bucks et peut-être des Philadelphia 76ers. Mais ils ont également remporté six matchs de suite depuis le mois de février, où le calendrier est à la fois plus détendu en termes de fréquence mais plus difficile en termes d’adversaires, à commencer par OKC.

Il est difficile de dire si leur succès récent les galvanisera contre la rangée d’adversaires du meurtrier qu’ils doivent commencer le mois, ou s’il les endormira dans un faux sentiment de sécurité que le Thunder peut utiliser à leur avantage, comme je l’ai décrit ci-dessus. S’ils le peuvent, Oklahoma City devrait être en mesure de gagner la réunion, d’autant plus que le centre Robert Williams III (hanche) sera absent, et le centre Daniel Theis et l’aile Jaylen Brown (entorse de la cheville droite pour chacun) sont discutables.

Boston devrait gagner s’il peut aligner au moins un de Theis ou Brown et continuer son habitude plus récente de Brown, Hayward et Walker étant agressif tôt tandis que l’équipe dans son ensemble exécute dans la dernière ligne droite. Les démarrages lents et les accalmies au troisième trimestre n’ont pas été les amis des Celtics cette saison, ils devront donc être diligents pour les éviter contre un adversaire du calibre du Thunder.

3 – Que faut-il savoir de plus sur les Celtics?

Comme OKC, ils ont été pour la plupart radiés comme dans une saison de réoutillage sinon une reconstruction, et ont surpris de nombreux analystes et adversaires de la ligue. Mais ils ont depuis longtemps abandonné l’étiquette courageuse et ont été reconnus comme faisant partie des deux meilleures équipes de la NBA cette saison, et ne se faufileront probablement pas les uns les autres en conséquence.

Nous pourrions être dans une bataille épique alors que chacun essaie de maintenir son élan positif récent avec Boston sur une séquence de six victoires consécutives et les Thunder vainqueurs de leurs quatre derniers matchs.

.