Trois questions sur OKC-Celtics avec Dorian Craft de Thunder Wire

L’Oklahoma City Thunder est le premier de nombreux défis difficiles pour les Celtics de Boston au mois de février – sans doute le tronçon le plus difficile de la saison pour la franchise du Massachusetts.

Comme Boston, OKC a été considéré au début de la saison 2019-20 comme étant en mode «réoutiller» sinon «reconstruire» après que des remaniements intersaison aient transformé leurs listes respectives.

Depuis lors, nous avons vu les deux équipes défier tellement les attentes, leur succès inattendu est indéniablement réel. La plupart de nos lecteurs savent pourquoi c’est le cas, mais qu’est-ce qui est à l’origine de la résurgence du Thunder?

À cette fin, nous avons contacté Dorian Craft, rédacteur en chef de notre site frère Thunder Wire, pour nous donner le point sur tout ce qui va bien à OKC avant la visite de Boston à la Chesapeake Arena, qui débute à 15 h 30 HE.

Que devraient savoir les fans des Boston Celtics sur la saison d’Oklahoma City Thunder?

D’abord et avant tout, c’est une équipe qui ne se sent jamais hors jeu, quel que soit le score. Le Thunder a eu plusieurs matchs cette saison où il est revenu de déficits à deux chiffres en deuxième mi-temps, donc en jouant contre OKC, aucune avance n’est sûre.

Depuis qu’ils ont adopté leur rotation de trois points à la mi-décembre, les Thunder sont 21-6. Une partie de ce qui a fait leur succès est leur attaque avec un score équilibré. Dans leur victoire de 108-101 contre Détroit vendredi soir, il y avait cinq gars à deux chiffres. Ce sont les mêmes cinq gars qui sont capables d’aller pour plus de 20 chaque nuit, et deux d’entre eux, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder, peuvent facilement aller pour 30.

C’est donc choisir votre poison quand il s’agit de défendre le Thunder. Décidez d’essayer d’arrêter SGA ou Schroder, et ils le donneront probablement à Danilo Gallinari, une menace de score de bout droit dont la précision de l’extérieur est une grande raison pour laquelle Sam Presti a décidé de le garder à la date limite du commerce.

Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Oklahoma City devra prendre un départ rapide si elle veut rester compétitive contre l’une des équipes les plus chaudes de la ligue. Les débuts lents ont tourmenté l’équipe en janvier, mais la capacité du Thunder à verrouiller défensivement dans la seconde moitié lui a permis de surmonter certains premiers trimestres lents.

OKC devra également bien tirer le ballon depuis le périmètre. Lors de leurs deux victoires cette semaine, les Thunder n’ont réalisé que 28,1% de leurs tentatives hors de l’arc.

Pour compenser, Oklahoma City a excellé pour arriver à la ligne. Ils ont tiré 30 tentatives de lancer franc lors de la victoire de vendredi sur les Pistons, deuxième de la ligue ce soir-là pour les tentatives de lancer franc. Contre Phoenix et Détroit, le Thunder est allé à la ligne deux fois plus de fois que son adversaire.

Le Thunder est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance en ce moment. Ils ont connu un programme brutal de 17 matchs en 30 jours en janvier, sortant de cette séquence 12-5 et commençant en février avec une victoire.

Que devrions-nous savoir d’autre sur OKC?

C’est une équipe qui joue avec beaucoup de confiance. Un janvier exténuant a vu OKC disputer un épuisant match de 17 matchs en 30 jours, le Thunder ayant une fiche de 12-5 au cours de cette période. Ils ont remporté leurs deux matchs au mois de février et sont actuellement sur une séquence de quatre victoires consécutives.

Si cela se résume au fil dans le quatrième, les Thunder sont l’équipe la plus embrayante de la ligue cette année. Ils ont commencé la saison 4-8 dans des matchs décidés par 10 points ou moins, mais depuis novembre, OKC a inversé le script, passant 17-8 dans ces matchs.

Oklahoma City a déjà dépassé son total de victoires prévu de 31,5 matchs, obtenant le numéro 32 vendredi. Ils sont sixièmes à la Conférence de l’Ouest et jouent avec le sentiment de ne rien perdre.

Le Thunder a été étonnamment sain récemment pour une équipe au milieu d’une saison NBA, avec seulement le gardien Andre Roberson (genou) douteux pour le concours.

Boston, en revanche, ne fait que commencer à revenir vers la santé après une série de blessures si profondes, il a fallu plusieurs comptes au Twitter Twitter pour répertorier tous les joueurs sur le rapport des blessures.

Pour ce jeu, les choses vont certainement mieux, mais Boston sera toujours sans centre de deuxième année Robert Williams III (hanche), et Jaylen Brown (cheville) et Daniel Theis (cheville) sont discutables pour le concours.

Le starter Kemba Walker (genou) et l’attaquant Gordon Hayward sont tous deux probables.

Le match sera probablement serré, Boston étant légèrement favori. Cette vue est partagée par la plupart des paris sportifs en ligne, qui accordent aux Celtics un écart de +1.

.