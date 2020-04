Troy Daniels a consulté LeBron et AD avant de quitter Lakers

L’un des derniers mouvements que les Lakers de Los Angeles ont faits avant de signer avec Dion Waiters dans l’espoir d’ajouter un coup de poing plus fort au banc était de renoncer au tireur d’élite Troy Daniels. Daniels a adoré faire partie des Lakers avant qu’il ne soit finalement annulé la veille de la date limite du 1er mars pour être admissible aux séries éliminatoires en tant qu’agent libre. Et au moins selon lui, la décision était finalement la sienne car les Lakers lui avaient fait savoir que se faire couper était une possibilité au-delà du 1er mars.

Dans une interview avec Mark Berman du Roanoke New Times, Daniels a déclaré qu’il avait pris la meilleure décision pour sa carrière d’être libre de rejoindre une équipe des séries éliminatoires, ce qu’il a fait avec les Denver Nuggets, après avoir consulté les chefs d’équipe des Lakers LeBron James et Anthony Davis.

“Nous ne savons pas si nous allons couper Troy ou non. Nous l’aimons, nous voulons le garder dans l’équipe, mais il y a une chance que cela se produise. Et nous ne voudrions pas qu’il ne puisse pas faire partie d’une équipe en séries éliminatoires », a déclaré Daniels. «Ils m’ont donc donné la possibilité de sortir et de trouver des équipes. Il y avait cinq ou six équipes très intéressées… Nous avons trouvé une équipe qui était prête à partir et nous sommes allés chez les Lakers.