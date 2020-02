Troy Daniels adresses potentiellement dérogées au cours de la saison 2019-20 NBA

Les Lakers de Los Angeles évaluent toujours leurs options quant à l’opportunité ou non de changer de liste avant la date limite du 1er mars.

S’ils ajoutent quelqu’un, ils devront éliminer l’un des joueurs de la liste actuelle de 15 joueurs. Les deux noms les plus cités sont DeMarcus Cousins ​​et Troy Daniels.

Daniels joue actuellement la deuxième minute par match sur la liste, juste devant Jared Dudley. Cependant, la présence des vétérans de Dudley est inestimable et serait d’une grande aide dans les éliminatoires de la NBA 2020. Cela fait peut-être de Daniels le premier joueur de rotation qui serait éliminé si les Lakers signaient quelqu’un.

Daniels a réagi à une éventuelle dérogation et si cela l’affectait ou non, selon Brandon ‘Scoop B’ Robinson de Heavy.com:

Pour sûr. Pas de question. Je veux dire que les gens pourraient dire qu’il n’est pas – et oui, mais tout le monde dit que c’est une entreprise, et quand ils disent que c’est une entreprise, C’EST vraiment une entreprise. J’ai été échangé cinq fois au cours de ma carrière au cours des sept dernières années, je suis donc marqué à vie. Alors quoi qu’il arrive. Je pense simplement que tout ce qui arrivera va arriver et quand cela arrivera, restez fort restez fidèle à vous-même et continuez à travailler si cela arrive. De toute évidence, nous avons augmenté et nous avons baissé. C’est ce que font les équipes. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Mais les médias et tout le monde spéculant que nous avons besoin d’aide pour cela, nous avons besoin de cela … nous avons l’équipe parfaite pour gagner un championnat. Quel que soit le cas. Je pense que nous pouvons faire équipe avec les Clippers, je pense que nous pouvons battre Milwaukee en sept, je le fais honnêtement si tout le monde joue avec son type de basket. Nous avons quelques-uns des meilleurs joueurs du monde.

À ce stade, il sera très probablement entre Daniels et Cousins ​​si les Lakers bougent. Cependant, Daniels soutient que les Lakers n’ont pas besoin d’autres pièces, ce qui a certainement du mérite.

Les Lakers ont une fiche de 41-12 avec le record n ​​° 1 de la Conférence Ouest et ils l’ont fait avec beaucoup de leurs principaux joueurs qui ne jouaient pas leur meilleur basket.

Kyle Kuzma, Avery Bradley, Danny Green et Rajon Rondo ont tous joué des minutes importantes et ont parfois varié de manière incohérente. Si même deux de ces quatre peuvent tout mettre ensemble, cette équipe devient beaucoup plus dangereuse.