Troy Daniels appelle Frank Vogel «l’enfer d’un entraîneur», mais souhaite qu’il ait joué plus

Bien que les Lakers de Los Angeles n’aient pas apporté de nombreux changements à leur alignement d’origine pendant la saison NBA 2019-2020, ils ont travaillé avec Troy Daniels pour le renoncer et signer à la place Dion Waiters.

Daniels et les Lakers ont accepté qu’il soit annulé en raison de son temps de jeu trop court pour lui donner une chance de signer avec un autre concurrent, ce qu’il a fait avec les Nuggets de Denver.

Daniels a félicité les Lakers pour avoir été ouvert avec lui au sujet de son rôle et lui avoir donné l’occasion de signer ailleurs. Les équipes de la NBA ne donnent généralement pas la priorité aux joueurs comme le fait l’organisation Lakers en raison de leurs idéaux familiaux.

Et bien que Daniels souhaite qu’il aurait pu avoir plus de temps de jeu à Los Angeles, il a salué les capacités de l’entraîneur-chef Frank Vogel et son honnêteté avec les joueurs, selon Mark Berman du Roanoke Times:

Il appréciait que Vogel lui parle de son rôle et considère Vogel comme «un enfer d’entraîneur». Mais il aurait souhaité pouvoir jouer davantage.

Daniels a admis que le blâme n’est pas entièrement sur Vogel pour son manque de temps de jeu, mais pense qu’il a gagné le droit de défendre ses talents:

“J’aurais pu être utilisé un peu mieux et d’une manière un peu différente”, a déclaré Daniels. “En tant que basketteur et compétiteur et en tant que personne qui travaille sa queue chaque jour, j’ai l’impression d’avoir gagné le droit de le dire. “Évidemment, j’aurais pu mieux jouer dans le temps que j’ai obtenu.”

De toute évidence, Daniels n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les Lakers et il n’a pas nécessairement bien joué quand il l’a fait. Tireur à trois points en carrière à 39,6%, il n’a tiré que 35,7% de cette zone à Los Angeles. Il n’a même pas gratté 40% du terrain, l’une des pires notes de l’équipe.

Les Lakers et Daniels qui se séparaient étaient absolument la bonne décision. Daniels a dû signer avec un autre concurrent de la Conférence de l’Ouest dans les Nuggets tandis que les Lakers ont pu prendre un dépliant sur les serveurs.

Heureusement, Daniels n’a rien de mauvais à dire sur son temps avec les Lakers car il faisait partie de l’excellente chimie que l’équipe avait bâtie.