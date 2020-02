Troy Daniels croit que les Bucks rivaliseront avec les Lakers lors de la saison NBA 2019-2020

Les Lakers de Los Angeles devront passer par une tonne de bonnes équipes s’ils veulent se rendre à la finale NBA 2020, compte tenu de la profondeur de la Conférence de l’Ouest.

Cependant, selon Troy Daniels, c’est là que leur match le plus difficile attend s’ils affrontent Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks.

On a beaucoup parlé de l’agence libre de la NBA 2021 d’Annetokounmpo ces dernières semaines, mais ses Bucks ont une fiche de 46-8 jusqu’à la pause des étoiles de la NBA 2020, ce qui leur donne un rythme de près de 70 victoires. Ils ont également une nette avance de 4,5 matchs pour le meilleur record de la NBA avec les Lakers en deuxième place. Et lorsque les Bucks ont affronté les Lakers en décembre, ils les ont simplement devancés, menant presque tout le chemin et gagnant plutôt confortablement.

Daniels se souvient de tous ces faits et lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, était le match le plus difficile pour les Lakers, les Bucks étaient une réponse facile pour lui, selon Brandon ‘Scoop B’ Robinson de Heavy.com:

Oh! C’en est une bonne. Milwaukee. Évidemment, vous avez vu ce qu’ils ont fait la dernière fois qu’ils nous ont joué quand Giannis a frappé 5 ou 6 trois. Si Giannis en atteint trois, cette équipe est difficile à battre pour être honnête avec vous. Ils feront exploser tout le monde et nous donneront un match, mais peut-il toujours frapper les trois? Je ne sais pas…

Daniels fait un excellent point sur le tournage d’Antetokounmpo. Dans cette victoire contre les Lakers, il est passé de 5 à 8 sur une fourchette de trois points, qui est son record de la saison en termes de marques, de tentatives et de pourcentage. Depuis ce match, Antetokounmpo ne tire qu’à 26,4% au-delà de l’arc.

Si Antetokounmpo ne peut pas toucher trois fois à un clip cohérent, il devient plus réaliste de le garder – même si c’est toujours extrêmement difficile.

Les Bucks présentent probablement le plus de problèmes de match pour les Lakers s’ils se rencontrent lors d’une finale NBA potentielle. À part Antetokounmpo, leur équipe vit pratiquement à la ligne des trois points avec cinq joueurs à rotation constante tirant à 37% ou mieux sur trois.

Les Lakers ont eu du mal à garder des équipes avec des joueurs sans fin, donc les Bucks présentent absolument des problèmes uniques. Cependant, Daniels semble confiant que les Lakers peuvent battre n’importe qui dans une série de sept matchs, y compris Antetokounmpo et les Bucks.