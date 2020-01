Troy Daniels détaille bien jouer en obtenant des minutes

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont échangé pour Anthony Davis, le directeur général Rob Pelinka et le front-office ont eu une idée claire de la façon dont ils voulaient construire la liste.

Une saison après s’être concentré sur les meneurs de jeu et les gardiens de ballon, les Lakers sont sortis et ont signé des tireurs pour entourer Davis et LeBron James. Troy Daniels a été ciblé tôt et il a signé un contrat d’un an avec Los Angeles, ajoutant des tirs à l’extérieur du banc.

Cependant, Daniels a eu du mal à obtenir beaucoup de temps de jeu derrière Avery Bradley et Kentavious Caldwell-Pope, allant souvent plusieurs matchs de suite sans voir le sol. Cependant, des blessures ont forcé l’entraîneur-chef Frank Vogel à insérer le tireur d’élite dans les alignements et il a répondu jusqu’à présent.

Après la défaite contre l’Orlando Magic, Daniels a expliqué comment l’obtention de minutes l’a aidé à développer une dynamique offensive.

«Plus vous jouez, plus vous obtenez de rythme. L’action réelle du jeu est le meilleur professeur. Vous ne pouvez pas vraiment simuler cela dans la pratique, donc en fait, sortir et obtenir de vraies minutes crée définitivement du rythme et de la confiance avec Quinn et moi … prochain homme, je dois juste être prêt à jouer “, a déclaré Daniels.

Le joueur de 28 ans a également discuté de la façon dont il est capable de participer à des matchs à froid et de pouvoir immédiatement abattre des tirs.

“Je pense que c’est plus un état d’esprit qu’autre chose”, a expliqué Daniels. “Vous pouvez vraiment être vaincu avant d’entrer dans le jeu juste en pensant à de mauvaises pensées, alors j’essaie de me remettre en tête avant d’entrer dans le jeu et d’encourager mes coéquipiers, puis d’aller là-bas et de faire ce que je fais.”

Contre la magie, les Lakers ont eu du mal à obtenir quoi que ce soit du terrain alors qu’Orlando a fait du bon travail pour emballer la peinture et sortir pour contester les tirs du périmètre de Los Angeles. À la recherche d’une étincelle, Vogel a regardé Daniels qui est entré et a fourni un ascenseur bien nécessaire en frappant quatre de ses cinq tentatives de trois points.

Daniels et Quinn Cook ont ​​été des points lumineux ces deux derniers matchs pour Los Angeles, un signe clair que la mentalité du prochain homme de l’équipe est bien plus qu’un discours. Leur capacité à espacer le sol et à se réchauffer à la hâte a permis aux Lakers de faire plusieurs runs, mais cela n’a pas suffi à battre une équipe Scrappy Magic.

Daniels et Cook ont ​​peut-être gagné plus de minutes avec leurs performances récentes et il sera intéressant de voir si Vogel continue de les déployer à mesure que la saison NBA 2019-2020 se poursuit.