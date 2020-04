Troy Daniels discute de la difficulté de quitter les Lakers pendant la saison 2019-20 NBA

Alors que les Lakers de Los Angeles cherchaient à faire des ajouts sur le marché du rachat de la NBA 2020, cela signifiait qu’ils devraient libérer les joueurs actuels pour faire de la place.

Un joueur aiderait à prendre cette décision pour eux car Troy Daniels demanderait sa libération alors qu’il cherchait à rejoindre une équipe avec une rotation plus cohérente pour lui.

Les Lakers étant considérés par beaucoup comme les favoris du championnat, un joueur de rôle les laissant au milieu de la saison NBA 2019-2020 par choix semble être une décision surprenante. Et c’était sans aucun doute difficile à faire pour Daniels, mais qu’il jugeait nécessaire.

Daniels a récemment parlé de cette décision difficile avec Mark Berman du Roanoke Times, disant qu’il avait presque décidé de rester avec eux:

«Personne ne veut quitter les Lakers. Personne ne veut quitter ce type d’organisation, surtout lorsque vous gagnez. Vous avez l’impression d’avoir une équipe qui peut gagner un championnat, alors je suis presque resté », a-t-il déclaré.

Il n’aurait pas pu être facile pour Daniels de quitter les Lakers au milieu d’une poussée de championnat légitime. Combiné à la chimie de l’alignement et à la proximité de tous les membres de l’équipe, il est logique que Daniels fasse des allers-retours sur la décision.

En fin de compte, Daniels s’est retrouvé avec les Denver Nuggets qui étaient également l’une des meilleures équipes de la Conférence de l’Ouest:

“Mais j’ai pris la décision d’aller dans l’équipe n ° 2 ou n ° 3 dans le [Western Conference]. C’était juste pour avoir quelque chose de garanti là où je sais que je suis bon en séries éliminatoires – parce que c’est là que vous vous faites un nom, c’est là que vous gagnez votre argent. “

Pour quelqu’un comme Daniels, qui a été un joueur de rotation marginale pendant une grande partie de sa carrière, une grande performance dans les séries éliminatoires de la NBA 2020 pourrait faire la différence dans un contrat minimum et un contrat pluriannuel valant beaucoup plus. Pour aussi grands que les Lakers, il n’y avait aucun moyen qu’il obtienne des minutes cohérentes, ce qui le conduirait probablement à espérer juste un autre contrat minimum dans l’agence libre NBA 2020.

C’était la septième saison de Daniels en NBA et il veut avoir la chance de gagner un accord important qui est plus que compréhensible. Les Nuggets lui offrent un rôle beaucoup plus important dans une équipe qui pourrait potentiellement faire une course éliminatoire en profondeur, alors même si la décision était difficile, elle était certainement compréhensible.