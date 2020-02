Troy Daniels pense que la chimie des Lakers est «unique en son genre»

Les Lakers de Los Angeles sont de retour sur le terrain ce soir et alors qu’ils se préparent pour les séries éliminatoires, ils continueront de s’appuyer sur la chimie de l’équipe qui les a aidés à atteindre le meilleur record de la Conférence de l’Ouest. Plus tôt cette semaine, j’ai fait valoir que la chimie des Lakers est si spéciale qu’ils ne devraient pas la déranger, mais ce sujet est également discuté dans d’autres cercles des Lakers.

Le garde de réserve Troy Daniels, qui a joué avec parcimonie mais le tireur de carrière à 40% à 3 points est susceptible d’avoir un rôle plus tard dans la saison, a expliqué comment la chimie des Lakers est «unique en son genre», dans une interview avec Brandon «Scoop B ”Robinson de Heavy.com. Selon Daniels, même lorsque les grosses personnalités se prennent la tête, cela se résout rapidement.

Peut-être que parfois Kuz et Ron se donnent la tête, ou peut-être DG et Ron vont se faire la tête, ou peut-être AD et quelqu’un va se faire la tête, mais à la fin de la journée, tout nous revient en tant que frères et nous le comprendrons en dehors. Ce qui est bizarre car généralement avec une équipe, cela traîne. J’ai fait partie de nombreuses équipes et ça va durer pendant les matchs et vous serez comme un homme, allons-y… mais vous vous en sortirez littéralement dans les cinq ou six prochaines minutes…

Et ‘Bron, je l’ai vu de nombreuses fois – il va se fâcher, et il s’excusera directement auprès de vous comme juste après cela et dira mes excuses, je n’aurais pas dû faire ça, je m’excuse … Vous ne le faites pas obtenez ça tout le temps. Je ne pense pas qu’il ait fait ça au début de sa carrière, donc c’est comme une aura étrange, comme la chimie et le lien que nous avons avec l’équipe, je vous dis que c’est comme unique en son genre.

Daniels n’est pas le seul Laker à croire que leur chimie est unique en NBA, Danny Green ayant dit la même chose beaucoup plus tôt dans la saison.

