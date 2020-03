Troy Daniels signera avec Nuggets après avoir été levé par les Lakers

À l’approche des éliminatoires de la NBA 2020, les Lakers de Los Angeles ont continué à bricoler leur alignement afin de se donner les meilleures chances de remporter un championnat NBA.

Mais avec une liste complète, les Lakers ont dû libérer quelqu’un afin de libérer de l’espace pour un nouveau joueur, ce qui a été fait lorsque l’équipe a accepté de libérer le gardien Troy Daniels.

Le timing de la sortie était important car il permet à Daniels de pouvoir signer avec une autre équipe et de rester éligible aux playoffs. Les Lakers utiliseraient la place ouverte pour signer Dion Waiters et Daniels a lui-même trouvé une maison avec une autre équipe de haut niveau de la Conférence de l’Ouest.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Daniels devrait rejoindre les Denver Nuggets pour le reste de la saison NBA 2019-2020:

Le gardien de l’agent libre Troy Daniels est en train de finaliser un accord avec les Denver Nuggets, ont déclaré des sources de la ligue à Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Avec la fin de la saison, Daniels ne gagnera que le minimum avec les Nuggets, mais conserve toujours une bonne somme d’argent des Lakers:

Le plafond des Nuggets frappé par la garde vétéran sera de 385 000 $, et Daniels gagnera 481 000 $. Il gagnera également 2 millions de dollars des Lakers.

Cette décision est logique à plusieurs niveaux pour Daniels. Il rejoint une équipe liée aux séries éliminatoires dans les Nuggets où il devrait jouer un rôle beaucoup plus important qu’il ne l’était avec les Lakers. Denver pourrait utiliser une aide en zone arrière, en particulier avec Gary Harris qui a du mal à tirer à partir de la ligne des trois points cette saison et Daniels apportera un coup de pouce dans ce sens.

Daniels n’allait jamais être un joueur de rotation régulier pour les Lakers et sa libération a permis à l’équipe de recruter des serveurs qui apportent un ensemble de compétences très différent. Waiters est plus un meneur de jeu que Daniels et est beaucoup plus capable de créer son propre coup, ce dont l’équipe avait besoin.

Daniels est apparu en 41 matchs avec les Lakers cette saison, avec une moyenne de 4,2 points tout en tirant à 35,7% sur une fourchette de trois points.