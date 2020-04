Trump promet à la NBA d’avoir des salles complètes d’ici août

Ce samedi, le président des États-Unis Donald Trump Il a passé un coup de fil important avec les commissaires des principales compétitions sportives nord-américaines, dont Adam Silver (NBA). L’objectif de cet appel était d’exprimer la confiance que le gouvernement de la nation doit reprendre ces compétitions dès que possible.

Plus précisément, Trump a assuré que le pire moment du coronavirus aux États-Unis se produirait au cours des deux prochaines semaines, et qu’à partir de là, tout irait en descendant. L’idée est qu’en août toutes les salles pourront se remplir à nouveau, et les ligues pourront terminer leurs saisons avec leurs vainqueurs respectifs.

Lors d’une conférence téléphonique avec Trump et des dirigeants sportifs professionnels aujourd’hui, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a parlé d’un retour possible au jeu une fois que les responsables de la santé publique seraient “d’accord”, ont déclaré à ESPN des sources proches de l’appel. https://t.co/Y78SfF4534

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 avril 2020

Dans le cas de la NBA, les éliminatoires se joueraient durant ce mois d’août et se termineraient en septembre. Sans les Jeux Olympiques (reportés à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19), cette option est tout à fait viable. Cependant, cette décision entraînerait le report du début de la nouvelle saison et laisserait en suspens ce qui serait fait avec le Draft et la Free Agency.

Quoi qu’il en soit, c’est la dernière chance pour la NBA de terminer le parcours 2019/20. Vendredi dernier, la nouvelle a été publiée que la suspension définitive de la compétition était en cours de négociation avec l’Union des joueurs. L’appel du président Trump a peut-être changé le cours des négociations, mais le pessimisme est encore trop élevé.

