“Tu me manqueras de tout mon cœur”

Chris Paul a finalement rompu son silence à la mort de Kobe Bryant.

Comme beaucoup d’autres membres de la NBA, Paul est allé sur Instagram pour publier un hommage sincère et émotionnel à l’ancienne star des Lakers.

Paul a également publié un diaporama de photos de lui avec Kobe au fil des ans.

Je ne sais pas si je pourrai jamais le traiter complètement. Mes parents ont toujours dit que tout se passe pour une raison et c’est dans le plan de Dieu. Mais celui-ci est différent. Doigts cassés, Achille déchiré, ça n’avait pas d’importance. Vous avez surmonté tout cela !! Tu étais DIFFÉRENT! Parfois, nous nous sommes tellement affrontés que vous ne pouviez jamais dire comment je vous regardais toujours !! J’avais besoin de voir à quel point je devais aller mieux et combien je devais travailler plus dur! L’amour que vous aviez pour le jeu était loin de l’amour que vous aviez pour VOS filles !! Tous les 5 !! Et Gigi, que nous avions déjà arrangé son mariage avec Lil Chris, est aussi belle et fougueuse qu’elle pourrait l’être !!! Alors que je vous ai regardé à la retraite, aussi heureux que vous ayez jamais été, je me suis assis et j’ai prié en espérant que ma petite fille me regarde comme Gigi vous regarde !!! Je t’aime et tu vas me manquer de tout mon cœur mon frère !!! Tout mon amour à Vanessa et à toutes les familles pendant cette période 🙏🏾 # Mamba4Life #Mambacita

Paul n’a pas joué dans la défaite de lundi soir contre les Mavericks de Dallas pour des raisons personnelles. Bien que Billy Donovan n’ait pas précisé la situation, beaucoup ont supposé que Paul, qui n’était pas avec l’équipe, pleurait la perte de son ami.

Des milliers d’amis et de fans ont rendu hommage à Kobe Bryant depuis que l’ancienne superstar de la NBA a été tuée, avec sa fille Gianna et sept autres personnes, dans un accident d’hélicoptère dimanche matin.

Le Thunder a commis une violation de 24 secondes sur sa première possession, lundi, pour honorer le numéro 24 porté par Bryant dans la seconde moitié de sa carrière. Les Mavs, qui ont remporté le pourboire, ont pris une violation de 8 secondes pour commencer le match, honorant le n ° 8 que Kobe portait pour commencer sa carrière.

Paul n’a donné aucune indication quant à savoir s’il sera de retour avec l’équipe pour leur match contre les Kings de Sacramento mercredi.

