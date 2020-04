Ty Lue et Kyrie Irving ont un intérêt mutuel pour la réunion de Brooklyn

Cela fait longtemps que Kyrie Irving n’a pas quitté Cleveland et il semble que le temps guérit toutes les blessures, pas seulement celles qu’il avait avec LeBron James. L’une des dernières grandes nouvelles qui a frappé la NBA avant que la ligue ne tombe en panne a été l’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Kenny Atkinson.

Avec Kevin Durant qui devrait revenir la saison prochaine, les Nets auront probablement besoin d’un entraîneur de championnat. Et selon plusieurs rapports, dont un nouveau cette semaine de Stefan Bondy du New York Daily News, il y a un intérêt mutuel pour une réunion entre Irving et son ancien entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers Ty Lue.

L’ancien entraîneur des Cavaliers s’intéresse en fait au concert des Nets, selon une source, suite à un Yahoo! rapportent que Irving préfère Lue sur la touche de Brooklyn.

Cela fait presque trois ans qu’Irving a fait des commentaires qui semblaient obscurcir Lue quand Irving a salué la nature «intellectuelle» de l’entraîneur-chef de Boston Brad Stevens. Il semble qu’il ait surmonté cela. Lue, qui avait presque le poste d’entraîneur-chef des Lakers avant la rupture des négociations contractuelles, est l’assistante principale du personnel d’entraîneurs de Doc Rivers L.A. Clippers.

