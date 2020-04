Tyrell Terry, premier draft: “Je suis un joueur imprévisible”

Les collègues Hoopshype ont fait une interview intéressante avec la première année de Stanford Tyrell Terry, un joueur qui est entré dans le prochain Draft NBA 2020 et qui est probablement le meilleur tireur de ceux qui seront choisis au premier tour.

Le gardien a en moyenne 14,6 points, 4,5 rebonds et 3,2 passes décisives par match cette saison. En plus de 2 triples par duel et 40,8% de cette distance. Comme si cela ne suffisait pas, il est un excellent tireur de lancers francs (89,1%) et un grand défenseur: en moyenne 1,4 interception par duel.

Selon The Ringer, il serait choisi au numéro 8 du projet. D’autres prédictions le renvoient beaucoup plus loin, mais ce qui semble certain, c’est qu’il s’agira d’un premier tour.

Dans l’interview, il explique comment il gère le confinement dû au coronavirus:

“Au début, j’ai eu un peu de mal. Je suis resté en forme en m’entraînant avec les exercices qu’ils m’ont envoyés de Stanford. Je m’entraîne autant que possible au gymnase et je passe autant de temps que possible avec ma famille. Mais c’est dur, Je fais ce que je peux pour rester en forme. ”

Voici comment il décrit son jeu: “Je suis un joueur qui peut jouer dans n’importe quelle position extérieure avec solvabilité parce que j’ai la capacité de tirer et de créer un jeu. Je suis confiant, intelligent en défense et avec la capacité de terminer les jeux. De toute évidence, je suis plus mince que beaucoup de mes rivaux, mais je pense que j’ai des progrès à faire à cet égard. ”

Sur sa capacité à tirer, il explique ce qui suit: “J’ai toujours réussi à tirer trois points efficacement. Et aussi, je pense que je m’améliore beaucoup dans ce sens, surtout depuis que j’ai commencé à l’université. J’étais déjà en moyenne de 40% en triples au lycée, mais je pense que je me suis beaucoup amélioré. Avant, je tirais mal sur les coups francs, mais j’ai commencé à m’améliorer. J’ai amélioré mes compétences à cet égard. ”

.