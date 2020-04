Tyrese Haliburton dit que son jeu est le plus souvent comparé à Lonzo Ball

Le jeu unique de Lonzo Ball en fait une perspective à laquelle peu sont comparables. Alors même qu’il entrait dans la ligue, les seuls joueurs auxquels il était comparé étaient Jason Kidd et Magic Johnson, en raison presque entièrement de son style de tempo et de sa capacité de passe.

Cela rend les commentaires de Tyrese Haliburton sur sa récente apparition sur le podcast Lightharted avec Josh Hart encore plus intéressants. En discutant à qui son jeu ressemble le plus, Haliburton, un garde de l’Iowa State, a évoqué le nom de Ball.

“Chaque comparaison que vous verrez sur moi jusqu’à ce que je joue mon premier match sera Lonzo. Nous avions essentiellement des numéros de collège similaires. J’ai une forme peu orthodoxe comme lui et je suis grand et à la peau claire. Cela a du sens, nous jouons des types de basket similaires. Ayant grandi comme tout le monde, mes joueurs préférés étaient LeBron et Kobe; ce sont les deux que j’ai regardé toute ma vie. Étant un meneur de jeu, CP3, j’ai tellement regardé des films sur lui. »

Statistiquement, Haliburton et Ball ont eu une production très similaire en comparant la seule année de ce dernier à l’UCLA à la deuxième saison de l’ancien en tant que cyclone. Par 40 minutes, Haliburton a obtenu en moyenne 16,6 points, 7,0 passes décisives et 6,4 rebonds, étrangement similaire aux 16,6 points de Ball, 8,7 passes décisives et 6,0 rebonds. Les deux ont tiré un peu plus de 41% de la ligne des trois points.

Alors que Haliburton a un cavalier unique, rien ne se compare au cavalier que Ball avait au collège et à ses premières années en NBA.

Le dernier repêchage simulé de Rookie Wire place Haliburton 10e au classement général des Phoenix Suns. Comme indiqué dans le projet de simulation, le style de jeu à faible utilisation de Haliburton établit une autre comparaison avec Ball.

Le garde de l’État de l’Iowa Tyrese Haliburton est un joueur particulier parce que même s’il est l’un des meilleurs maîtres-balleurs primaires de cette classe, il n’a pas besoin d’un taux d’utilisation très élevé pour faire son travail. Il a aidé à montrer cela lorsqu’il a mené l’équipe des États-Unis à la médaille d’or lors de la Coupe du monde U19 en 2019. Il fournirait un ajustement parfait à côté d’un joueur hors-jeu à dominante balle dans Devin Booker. Pour une équipe qui possède déjà de puissantes armes offensives telles que Booker et DeAndre Ayton, Haliburton pourrait être la colle qui aide à transformer les Suns en équipe éliminatoire.

Il sera intéressant de voir comment Haliburton s’adapte à la ligue et si son jeu est similaire à celui de Ball une fois qu’il s’est établi avec une équipe professionnelle.

