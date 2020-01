Tyronn Lue dit qu’il souhaite qu’il était toujours entraîneur des Cleveland Cavs

Après avoir succédé à David Blatt en 2015, Tyronn Lue a aidé LeBron James et les Cleveland Cavaliers à trois apparitions en finale de la NBA. En 2016, il est devenu le premier entraîneur à guider une franchise de sports professionnels de Cleveland vers un championnat depuis 1964. Mais même après avoir passé 128-83 sur quatre saisons – et avoir obtenu un anneau pour la ville – le propriétaire des Cavs, Dan Gilbert, l’a renvoyé de toute façon six matchs après la campagne 2018-19.

Lors d’une interview avec Joe Vardon de The Athletic, l’ancien entraîneur de LeBron – qui est actuellement assistant du personnel de Doc Rivers avec les Los Angeles Clippers – a exprimé qu’il souhaitait toujours être à Cleveland pour entraîner les Cavaliers même avec le départ de James pour L.A.

“Je ne pense pas que cela aurait dû se produire”, a déclaré Lue à The Athletic. «Quand c’est arrivé, j’ai juste en quelque sorte… Cela met tout en perspective. Vous devez continuer à travailler, c’est une entreprise – vous devez comprendre cela. C’était dur. Pour remporter le premier championnat de l’histoire de Cleveland, puis participer aux finales (les deux prochaines années), puis se faire tirer six matchs, c’est difficile à avaler et c’est difficile à gérer.

«Vous commencez à penser à des choses comme ce que vous auriez pu faire différemment ou si cela allait se produire si vous aviez fait quelque chose de différent de toute façon. Vous ne voyez pas cela très souvent où un entraîneur se rend à trois finales consécutives et remporte un championnat, et est renvoyé (la saison immédiatement après la troisième finale), six matchs après (la saison). Vous ne l’avez probablement jamais vu.

«Quand cela s’est produit, en parlant à (GM) Koby (Altman) et en parlant (propriétaire de Cavs) Dan (Gilbert), ils ont regardé, ‘Pour que vous soyez un entraîneur de championnat, remportant un championnat et allant à (trois) droites finales, puis avoir à faire face à cela – ce n’est pas vraiment juste pour vous ”, a déclaré Lue. “Vous ne voulez jamais être renvoyé, peu importe comment vous le regardez. Que la situation soit bonne ou non, vous ne voulez toujours pas être licencié et avoir cela sur votre CV. »

.