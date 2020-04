UConn de Kemba Walker gagne tout en 2011

Dans notre avant-dernier volet de Missing March Madness, nous trouvons d’anciens Huskies d’UConn et l’actuel meneur du Celtic de Boston Kemba Walker atteindre la fin de sa course historique.

Ayant remporté dix matchs consécutifs pour amener le Connecticut au match pour le titre national, le natif du Bronx se retrouverait face aux Butler Bulldogs, entraîné par son futur entraîneur à Boston, Brad Stevens.

Alors que les futurs alliés se sont affrontés pour la bataille, peu de gens auraient pu prédire le bourbier défensif qui allait suivre.

Dans le match pour le titre avec le score le plus bas de l’histoire du tournoi à l’ère du chronomètre, Walker et UConn sortiraient victorieux – le score final à seulement 53-41 et les deux équipes tirant à moins de 36% du sol et 28% du profond.

Le New Yorkais marquerait 16 points et 9 rebonds dans le triomphe malgré un tir au total de 5 sur 19 et 0 sur 4 sur trois, complétant ce qui est sans doute le titre NCAA le plus improbable de l’histoire collégiale.

Le 5 avril prochain, notre dernier épisode de Missing March Madness arrive, avec son coéquipier des étoiles Gordon Hayward et Butler dans le jeu de titre une saison auparavant.

.