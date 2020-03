Un accord entre Sinclar et YouTube TV permettra le streaming du jeu Thunder

YouTube TV et Sinclair ont conclu un accord jeudi qui permettra à 19 des 21 réseaux sportifs régionaux Sinclair Fox de continuer à être diffusés sur YouTube TV, selon Variety.

Cela signifie que les jeux Oklahoma City Thunder peuvent rester sur YouTube TV. Selon l’Oklahoman, Fox Sports Oklahoma fait partie des réseaux approuvés.

“Nous sommes ravis que YouTube TV ait pu accepter les conditions de 19 de nos RSN et qu’ils continueront à fournir aux abonnés l’accès à certains des réseaux sportifs les plus demandés du pays”, a déclaré Sinclair, vice-président principal et avocat général, David. Gibber a déclaré dans une déclaration publiée à Variety et à l’Oklahoman.

L’accord dure jusqu’à la fin de la saison 2020 de la Major League Baseball, selon Variety.

YouTube TV a supprimé les réseaux sportifs régionaux Fox Sports Prime Ticket et Fox Sports West, ainsi que le réseau YES qui diffuse les matchs des équipes sportives de New York, y compris les Yankees et les Nets.

