Un agent insiste sur le fait que Magic Johnson n’a jamais demandé le commerce de Knicks

En ce qui concerne les vrais membres à vie des Los Angeles Lakers, Magic Johnson est toujours l’un des premiers noms à être mentionnés.

Il a passé toute sa carrière avec eux et beaucoup le considèrent comme le plus grand à avoir jamais porté le violet et l’or. Cependant, il a peut-être eu l’occasion de s’habiller ailleurs.

Johnson cherchait toujours à faire son retour dans la NBA après avoir été forcé de prendre sa retraite en novembre 1991, mais n’était pas sûr de l’avenir des Lakers en tant que prétendant au championnat. À ce moment-là, son ancien entraîneur-chef Pat Riley avait repris les Knicks de New York et les deux sont restés proches, parlant régulièrement.

Johnson est même allé jusqu’à dire au New York Daily News en 1996 qu’il voulait revenir avec les Knicks, mais son agent de longue date Lon Rosen raconte une histoire légèrement différente. Dans une interview avec Mike Vorkunov de The Athletic, Rosen insiste sur le fait que Johnson n’a jamais essayé d’organiser un échange à New York:

“Il n’a pas essayé d’organiser un échange”, a déclaré Rosen en cessant de rire. «Cela ne s’est pas produit. Quelque chose d’autre s’est produit, mais plutôt une relation d’amitié entre Pat et Earvin et un chauffeur les entendant parler. Comment ça? Ça n’allait jamais arriver.”

Rosen a poursuivi en disant que l’histoire était inventée:

“Il n’a pas été question de mettre en place un commerce entre les Knicks et les Lakers”, a-t-il poursuivi. «Croyez-moi, j’étais celui qui était impliqué au plus profond de tout ce qui serait arrivé et je sais ce qui s’est passé. Il n’y avait rien. C’était une histoire inventée à l’époque. »

Alors que Rosen dit que l’histoire a été inventée, les commentaires de Johnson étaient très réels. Johnson et Riley ont certainement parlé et il n’est pas farfelu pour eux d’avoir parlé de son arrivée chez les Knicks. En plus des commentaires de Johnson en 1996, il a également parlé en 1992 de vouloir revenir, disant que ce serait bien de jouer pour les Knicks avec Riley et même de parler au directeur général des Lakers de l’époque, Jerry West, de jouer éventuellement ailleurs.

West a même répondu aux rumeurs à ce moment-là, notant que Johnson avait toujours un contrat avec les Lakers et ne jouerait nulle part ailleurs s’il revenait. En 1996, les Lakers et les Knicks ont nié toute discussion qui ait jamais eu lieu entre les deux parties.

Il semble que Rosen ait raison en ce sens que Johnson n’a jamais demandé ou tenté d’organiser un échange avec les Knicks, mais il a certainement fait savoir à tout le monde que c’était quelque chose qu’il envisagerait même si cela n’était jamais si proche de se produire.