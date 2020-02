Un All Star à Chicago pour honorer la mémoire de Kobe

Le NBA All Star arrive ce week-end à Chicago Sans la même joie d’autres occasions. Un de ses joueurs «fixes» et légende de la NBA, Kobe Bryant, il ne sera pas physiquement, après être décédé dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

13/02/2020 à 17:58

CET

Mais si vous envisagez le United Center of Chicago, la figure, la mémoire et, finalement,, l’hommage à l’un des joueurs qui a agrandi ce sport au cours des 25 dernières années.

Pour lui, cette 69e édition du All Star, qui se termine pour la troisième fois dans la «Wind City», maison d’une autre grande légende comme Michael Jordan, rendra Hommage au Negra Black Mamba ».

Activités diverses

The All Star marquer la moitié de la saison régulière où les joueurs essaient de profiter de trois jours de spectacle où il n’y a pas de concept de compétition. Les festivités Ils commencent par la Celebrity Party, qui se jouera ce vendredi, avec la présence de musiciens, de cinéastes et même d’un cuisinier, et Espagnol, le chef José Andrés, grand fan de basket.

Vendredi également, vient le premier des plats principaux, le «Rising Stars» ou Young Stars Party, dans le duel entre Reste du Monde, où la présence de Luka Doncic est attendue devant une équipe américaine.

Samedi, 15 est le tour des compétences, le concours de mathématiques traditionnel avec Dwight Howard et Aaron Gordon, tandis que dans le triple concours Trae Young et Zach Lavine apparaissent

Le Parti des étoiles

Le point culminant de l’All Star ce sera la Fête des Étoiles (lundi 02h00 du matin en Espagne), avec deux équipes choisies par les animateurs de la Conférence, Giannis Antetokounmpo et LeBron James. L’une des grandes stars émergentes comme le slovène Luka Doncic, formera le quintette de départ avec LeBron.

Chaque équipe Il représentera une organisation locale de Chicago, sélectionnée par les deux capitaines. Les trois premiers trimestres seront individuels et commenceront parn le score de 0-0 et 12 minutes seront joués, à la recherche d’un vainqueur partiel.

Le gagnant de chacune des chambres ajoutera 100 000 $ pour faire un don à l’organisme sélectionné à un organisme de bienfaisance, atteignant la somme de 300 000 $ pour les trois trimestres.

Quatrième déterminant final

Au début du dernier, l’horloge s’éteint et l’objectif d’annotation est défini. Additionner le cumul de chaque équipe dans les trois temps, et ajouter 24 points – le nombre de Kobe-, à la somme du meilleur cumulé des trois quarts d’une des deux équipes, marquera le gagnant qui atteint ce chiffre.

L’équipe qui gagne The All Star – qui atteint l’objectif de marquer, prendra 200 000 $ de plus pour faire un don. Si une équipe remporte les trois premiers trimestres et le All Star, il faudrait le chiffre fabuleux de 500 000 $ pour faire un don à l’organisation choisie.

Sans doute, un clin d’œil à Kobe Bryant, qui a également participé à de nombreuses actions sociales, et que la NBA et les équipes elles-mêmes veulent redonner aux entités qui ont besoin de ces fonds pour aider les plus défavorisés. Un All Star pour célébrer mais aussi pour honorer Kobe.

.