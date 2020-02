Un an plus tard, nous réévaluons la date limite commerciale NBA 2019 – The Athletic

La semaine précédant la date limite commerciale de l’année dernière a été une folie absolue. Nous étions déjà éloignés de deux mois et demi de Jimmy Butler pour trouver un moyen de sortir du Minnesota. Il a versé de l’essence partout sur les Timberwolves et leur avenir, a allumé une cigarette allumée et s’est éloigné au ralenti. Nous ne savions pas que son déménagement à Philadelphie n’était qu’un des nombreux métiers importants. Au cours des huit jours précédant le buzzer des délais de transaction, les équipes ont conclu 22 transactions. Ce sont 22 transactions de joueurs et de choix et de contreparties en espèces échangées autour de la NBA. Il a préparé le terrain pour un titre incroyable dirigé par les Raptors de Toronto et un été de folie.

Maintenant que la date limite de négociation de la NBA 2020 est passée, l’une de mes traditions préférées est de revenir sur la date limite de l’année précédente, de voir ce que nous pensions des métiers à l’époque, puis de la mettre à jour. Avec le recul, nous pouvons voir si certains ou tous ces métiers étaient aussi significatifs ou aussi dénués de sens que nous …

