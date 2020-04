Un ancien GM de Warriors réfute la tentative de commerce à succès de 2011

Dans son nouveau livre «The Victory Machine», Ethan Strauss a noté que les Golden State Warriors étaient sur le point de retirer un commerce à succès en 2011. Strauss a rapporté que les Warriors tentaient de déplacer Stephen Curry et Klay Thompson aux Hornets de la Nouvelle-Orléans pour Chris Paul.

Strauss fait référence à Myers dans son livre en tant que membre du front office des Warriors qui a fait l’offre. Cependant, en 2011, il était alors directeur général adjoint. De 2009 à 2012, Larry Riley a été nommé directeur général des Golden State Warriors.

Dans une récente interview, l’actuel conseiller principal du Atlanta Hawks GM a nié l’idée de la tentative de commerce. Riley a rejoint “Joe, Lo and Dibs” sur 95.7 The Game à San Francisco et a réfuté l’accord annoncé.

Tout d’abord, c’est faux – cela n’a jamais eu lieu. Et donc, je pense que tout le monde a appris quelque chose. Je dois le dire à ma mère parce qu’elle a grandi à l’époque de Walter Cronkite. Lorsque vous voyez quelque chose à la télévision ou que vous le lisez dans les journaux, ce n’est pas nécessairement vrai. Et je n’ai jamais eu de conversation avec personne au sujet de l’emballage de nos deux gardes pour faire autre chose. Steph Curry est venu chez les Warriors, et il s’est imposé comme un guerrier à vie s’il voulait être dans la seconde moitié de sa saison recrue. Il a établi le fait – c’est notre meneur de jeu pour les 10 prochaines années. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur les possibilités de le négocier, cela n’a jamais été une réalité. Et nous n’avons jamais discuté de l’échange de Klay Thompson et de Steph Curry contre quelqu’un d’autre. Et ce serait très intéressant car l’auteur de cette pièce a sans aucun doute parlé à quelqu’un qui lui a donné des informations. Il serait donc un peu intéressant de suivre cela, mais je peux vous dire tout de suite que cela ne s’est jamais produit. Maintenant, je suppose que cela aurait pu arriver après mon départ, et il aurait pu y avoir une discussion avec Bob Myers, mais vous me dites que c’était en 2011. Et ce n’est pas le cas alors.