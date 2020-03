Un ancien propriétaire des Rockets fait un don de 1,5 million de dollars à des organismes sans but lucratif de Houston

En réponse aux «besoins urgents de la communauté» découlant de la crise sanitaire du COVID-19, l’ancienne propriétaire des Rockets, Leslie Alexander, a annoncé un don de 1,5 million de dollars à six organisations de la région de Houston.

Les dons seront effectués par le biais de la Fondation Leslie L. Alexander, s’ajoutant aux 14 millions de dollars de dons antérieurs qu’Alexander avait faits ces dernières années pour soutenir le Hurricane Harvey Relief Fund et d’autres organisations dans la région de Houston.

Les agences qui reçoivent des dons sont en première ligne pour améliorer l’accès aux services de santé, à la nourriture et aux soins aux animaux. Ils incluent:

Ligue de justice animale

Soyez une ressource pour les enfants de la SCP

Défenseurs des enfants

Citoyens pour la protection des animaux

Houston Hospice

Repas pour enfants

“Cette récente série de dons est conforme à l’engagement de la Fondation d’aider les personnes de tous âges, ainsi que les animaux, à améliorer leur santé et leur bien-être et à améliorer leur qualité de vie”, a déclaré Alexander.

«Nous sommes heureux d’être en mesure de soutenir les grandes organisations qui continuent de fournir des soins et des services essentiels à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier pendant la crise actuelle, et espérons que d’autres fondations et groupes suivront», a-t-il ajouté.

En juillet 1993, Alexander a acheté les Rockets pour 85 millions de dollars, et ils ont remporté les deux seuls titres NBA de la franchise à ce jour au cours des deux premières saisons d’Alexander (1993-1994, 1994-1995) en tant que propriétaire. Il a vendu l’équipe à Tilman Fertitta pour 2,2 milliards de dollars en septembre 2017.

.