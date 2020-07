un aperçu des perspectives du repêchage de la NBA 2020

11. Patrick Williams, Power Forward, État de Floride

Statistiques: 9,2 points, 4,0 rebonds, 1,0 aide, 1,0 vol, 1,0 bloc; 50,3% à partir de 2, 32% à partir de 3

Williams est plus un projet que les joueurs ci-dessus qui ont des caractéristiques de puissance ou d’aile, mais déjà un défenseur solide et un meilleur passeur que son décompte d’aide, il a un réel potentiel au-delà du score. Répertorié à 6 pieds 8 pouces avec une envergure de 6 pieds 11 pouces, Williams pourrait devenir un très bon joueur des deux côtés du ballon.

Son film est plus beau que ses statistiques ne le montrent: Williams a un bon œil pour le ballon en défense, en particulier en bas, et il est capable de stagner sur le terrain pour arrêter les pauses rapides également. En attaque, il est bon dans le jeu de pick-and-roll et affiche la capacité de conduire et de se relever. Il sait couper jusqu’au bord. Il a besoin d’une certaine amélioration de l’arrière de l’arc, mais même ce pourcentage n’est pas aussi mauvais avec le contexte: Williams a eu une séquence de six matchs dans laquelle il est passé à 0 pour 11. Dans les 29 autres matchs, il a obtenu 16 pour 39, ce qui représente 41%. Si ces compétences peuvent être perfectionnées, le jeune de 18 ans a un très petit potentiel en avant et ne se limiterait pas au 4. Je l’aime vraiment comme dormeur dans ce projet, quelqu’un qui pourrait devenir un joueur similaire à Danilo Gallinari.

12. Kira Lewis, Point Guard, Alabama

Statistiques: 18,5 points, 5,2 passes décisives, 4,8 rebonds, 1,8 interceptions; 50,7% à partir de 2, 36,6% à partir de 3

Lewis accélère rapidement pour atteindre ses vitesses aveuglantes. C’est un finisseur astucieux qui peut contourner les défenseurs. Il a un bon coup de tir, peut faire des passes précises sur le terrain même en se déplaçant à pleine vitesse, et ses statistiques bien équilibrées qui montrent qu’il peut affecter différents niveaux du jeu. Il y a une chance qu’il soit un très bon meneur dans la ligue.

Mais à seulement 6 pieds 3 pouces et 170 livres, sa taille l’empêcherait probablement de jouer des minutes significatives avec Steph Curry. Lewis manque trop de lay-ups de roll et scoop, et il devra apprendre de meilleures façons de marquer contre de plus grands défenseurs (Curry serait un excellent mentor pour un tel joueur). Lewis a une envergure quelque part dans la plage de 6 pieds 6 pouces – des chiffres différents ont été rapportés – et il a de bonnes mains sur la défense, bien que, encore une fois, il ait du mal à se battre à travers des écrans et des joueurs plus grands. Si les Warriors ajoutent un gardien pendant la morte-saison, il serait idéal d’ajouter un joueur qui peut s’insérer dans l’unité de départ si nécessaire. S’ils pensent que Lewis peut devenir un joueur de type All-Star, cependant, il n’y a aucun problème à le développer hors du banc et à obtenir quelques minutes avec les débutants.

13. Isaac Okoro, petit avant, Auburn

Stats: 12,9 points, 4,4 rebonds, 2,0 passes décisives, 0,9 bloc, 0,9 interceptions; 60,7% de 2, 28,6% de 3

L’athlétisme, le sens du basket-ball et la capacité d’Okoro en tant que défenseur l’ont poussé à monter les planches, mais son absence d’offense entraverait les Warriors. Quand Okoro conduit, il aime utiliser des mouvements de finesse comme les tours et les eurosteps, mais il n’a pas le premier pas le plus rapide, ce qui pourrait limiter son potentiel offensivement. Il n’est pas non plus un bon tireur à 3 points, et si les défenseurs jouent contre lui, il est beaucoup plus facile de rattraper ces mouvements. Offensivement, l’espacement serait mince si Okoro, Andrew Wiggins et Green prenaient la parole en même temps.

Mais ces actifs incorporels et le sens de la défense qu’Okoro possède sont intrigants. Il serait utile pour les guerriers s’il A) améliore son tir ou B) finit par être similaire à Iguodala dans son QI et sa défense. Il est très possible que Klay Thompson soit un pas plus lent sur la défensive après sa blessure, et si l’ensemble de compétences d’Okoro peut se réunir et qu’il se transforme en un arrêt défensif, il serait un bon ajout.

14. Aaron Nesmith, Wing, Vanderbilt

Statistiques: 14 matchs, 23,0 points, 4,9 rebonds, 0,9 passes décisives, 1,4 interceptions; 50% de 2 à 6,4 tentatives, 52,2% de 3 à 8,2 tentatives

Lorsque vous atteignez 52% de vos 3 tout en essayant 8,2 par partie, vous allez être étiqueté comme un tireur à 3 points. Mais Aaron Nesmith a plus à jouer que de simplement tirer des profondeurs. En moyenne 23 points et en tirant 50% de 2, il Nesmith a montré des traits qui font de lui un coupeur solide et quelqu’un qui peut faire des tirs difficiles, que ce soit un sauteur de retournement ou un faible contre des défenseurs plus petits. Il est également capable de créer pour lui-même, donc ce n’est pas seulement un gars de catch-and-shoot.

Néanmoins, Nesmith n’a pas le plafond comme les autres joueurs. Ce n’est pas vraiment un passeur ou un défenseur. Avec seulement 14 matchs cette saison, je préférerais un plus grand échantillon contre une meilleure compétition avant de le placer plus haut. Il y a une chance qu’il soit strictement une arme offensive off-ball dans la ligue. Mais si les Warriors réussissent à obtenir Nesmith, il serait absolument mortel aux côtés de Curry et Thompson.

15. Precious Achiuwa, Power Forward / Centre, Memphis

Statistiques: 15,8 points, 10,8 rebonds, 1,9 bloc, 1,1 interceptions; 51,4% à partir de 2, 32,5% à partir de 3

Achiuwa a une certaine finesse en tant que finisseur que l’on ne voit pas souvent chez quelqu’un d’aussi grand, bien qu’il doive améliorer son pourcentage de tir de 2 points pour être une menace légitime et cohérente. S’il ne peut pas, il devra remplir un rôle de coureur de jante et apprendre à mieux lire les défenses pour le faire.

Défensivement, Achiuwa est très polyvalent avec la possibilité d’affronter des gardes dans le pick-and-roll ainsi que des joueurs de sa propre taille. Si les Warriors pensent qu’il pourrait devenir un tireur à 3 points légitime et frapper 35% de la profondeur – pas une question difficile quand il est actuellement à 32,5% – Achiuwa pourrait être un vrai gros tronçon. Achiuwa, comme Williams, est en quelque sorte un projet, bien qu’il pense avoir du temps pour jouer en tant que recrue. S’il atteint son potentiel, il peut être un joueur NBA productif.

16. Tyrese Maxey, Guard, Kentucky

Statistiques: 14,0 points, 4,3 rebonds, 3,2 passes décisives, 0,9 interceptions; 49,2% à partir de 2, 29,2% à partir de 3

Bien que Maxey soit un gardien de 6 pieds 3 pouces, il ressemble plus à Okoro qu’à Lewis: coté à près de 200 livres, Maxey pourrait jouer défensivement à côté de Curry, mais je m’inquiète de son tir à longue distance et de la façon dont le sol peut être espacé qu’il soit à côté de Wiggins et / ou de Draymond Green.

Maxey doit améliorer ses passes et ses tirs profonds pour devenir une menace constante. Sa défense et son intelligence devraient lui permettre de rester dans la ligue, et l’équipe qui le rédige espère qu’il y a du potentiel Marcus Smart là-bas. Il est peut-être plus proche de De’Anthony Melton, qui est un bon joueur et qui mérite une place de rotation dans la ligue, mais ce n’est pas la pièce manquante pour une équipe éliminatoire.

17. Cole Anthony, Point Guard, Caroline du Nord

Statistiques: 18,5 points, 5,7 rebonds, 4,0 passes décisives; 40,2% de 2 à 34,8% de 3 à 22 matchs

Si Anthony tombe hors de la loterie et à la fin du premier tour, les Warriors pourraient faire pire que d’échanger ses droits. Bien qu’il n’ait pas pu répondre aux attentes à l’université et a terminé sa carrière à l’UNC avec un ménisque partiellement déchiré, le bilan d’Anthony au lycée était absurde de la meilleure façon possible: en tant qu’aîné, il a en moyenne triplé, a été nommé MVP de trois matchs des étoiles au lycée, y compris le match All-American de McDonald’s, où il a également participé au concours de slam dunk et a remporté la fusillade de 3 points.

Si ces compétences de passes et de tir ainsi que l’athlétisme peuvent se traduire par la NBA, il serait une bonne affaire pour savoir où il va finir. Cependant, en Caroline du Nord, il y avait des questions légitimes sur sa sélection de coups et sa passe. Si les optimistes pensent qu’Anthony surcompensait en tant qu’option n ° 1 dans une équipe, il peut résoudre ce problème en NBA avec de meilleurs coéquipiers autour de lui. Pour les pessimistes, ce n’est tout simplement pas un bon décideur. Sur les Warriors, Anthony serait un bon joueur pour diriger la deuxième unité, mais avec sa taille, il ne pourrait probablement pas avoir beaucoup de temps sur le terrain avec Curry.