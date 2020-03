Un appel aux Knicks de New York: allez chercher Kenny Atkinson

Kenny Atkinson vient de recevoir l’excuse «ce n’est pas toi, c’est moi» des Brooklyn Nets – la solution de facilité, une explication de fermeture zéro utilisée pour mettre fin à une relation dont une partie n’est plus intéressée.

Sans avoir aucune connaissance préalable des discussions internes du front office des Nets, vous devez penser que les nouvelles de samedi matin ont été un choc pour Atkinson.

Comment pourrait-il ne pas l’être?

En 2016, il a repris une équipe des Nets qui venait de passer 38-44 et 21-61 au cours des deux saisons précédentes. Ce n’était pas seulement le record non plus. À l’époque, cette franchise avait retiré toutes les avances de fonds disponibles pour ses distributeurs automatiques de billets, s’endettait sur ses cartes de crédit, liquidé son 401K et emmené les fonds du collège des enfants à la table de poker dans l’espoir de les toucher gros.

Tous les actifs dont ils disposaient au cours de la prochaine décennie ont été appelés aux armes et inclus dans le commerce notoire «la ville est sous une nouvelle direction» qui a amené Kevin Garnett, Paul Pierce et Jason Terry à Brooklyn des Boston Celtics. Cela a complètement échoué. Je veux dire que Davey Scatino et Ramsey Sports & Outdoors des Sopranos ont échoué, et en plus de rembourser la mafia NBA pour leurs décisions impulsives – les Nets étaient coincés non seulement sans bons joueurs, mais sans avenir réel.

Entrez le directeur général Sean Marks, qui, au cours de deux saisons 20-62 et 28-54, a fait réapprovisionner la liste des Nets avec de jeunes joueurs précieux, des actifs de repêchage et de l’espoir. Atkinson a dirigé la révolution, tirant le maximum d’efforts de ses joueurs chaque nuit. Peu importe qu’ils aient gagné ou perdu au cours des saisons 2016-2018, vous saviez qu’ils avaient quelque chose à cuisiner.

Honnêtement, cela m’a rendu jaloux que le plus grand rival de mon équipe préférée puisse se balancer et manquer si ridiculement tout en récupérant si rapidement. En moins de deux ans, les Nets étaient de retour dans les séries éliminatoires avec une liste de joueurs qu’une personne aléatoire marchant dans les rues de Manhattan ne pouvait pas identifier. Atkinson avait un système et un style auxquels les joueurs croyaient, ce qui mène à l’actualité d’aujourd’hui.

Comment est-ce arrivé? Les déclarations publiques n’apportent aucune clarté:

Rappelez-vous quand Durant a donné sa conférence de presse d’introduction Nets?

Je faisais beaucoup de recherches sur YouTube sur Kenny Atkinson, je regardais des interviews et je voyais comment il parlait du jeu. Et j’ai vraiment aimé son approche de son métier d’entraîneur, et c’est ce qui m’a attiré assez rapidement… je suppose [Atkinson] a toujours eu la jambe levée… Depuis qu’il est entré dans la pièce en libre arbitre, c’est une ambiance différente, c’est une aura différente. Il va nous aider à nous améliorer, y compris les entraîneurs. Nous avons déjà eu de belles conversations.

Donc, s’il y avait des sentiments qu’il avait «perdu le vestiaire», vous savez exactement qui tout le monde va courir et blâmer pour avoir ruiné la chimie que les Nets ont construite au cours des quatre dernières saisons…

… Kyrie Irving.

Bien qu’il supportera certainement le fardeau des blagues sur Twitter, passant par sept entraîneurs en chef différents maintenant en neuf saisons NBA, il n’est pas juste de le faire sans contexte ni connaissance de ce qui s’est réellement passé. Il aurait pu y avoir une fracture dans les vestiaires, comme indiqué, ou, pour autant que nous le sachions, cela aurait pu être un jeu de pouvoir de l’agence par le partenaire commercial de Kevin Durant, Rich Kleinman, pour placer Mark Jackson au pouvoir au retour de KD.

Le mois dernier, Kleinman a félicité Jackson dans une interview avec Ian Begley de SNY:

Jackson n’est pour moi qu’une de ces personnes uniques qui savent diriger les gens, qui savent inspirer les gens. Il a une personnalité qui demande un certain niveau d’attention. Et je pense qu’il est injuste qu’il n’ait pas obtenu un coup de feu dans la ligue, mais je suis convaincu qu’il le fera.

La vérité coulera à un moment donné car partout où il y a de la fumée, il y a du feu – en particulier dans la NBA d’aujourd’hui. Les anciens joueurs clés des Nets, qui étaient essentiels au redressement de la franchise, réagissent déjà comme s’il y avait plus à savoir derrière le rideau:

Mais c’est une conversation pour un autre jour.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Atkinson? Il est très respecté dans toute la ligue, sera très en demande une fois qu’il sera libre de négocier avec d’autres équipes, et a un palmarès de succès.

Avant de diriger le redressement des Nets, il a été entraîneur adjoint des équipes Hawks de Mike Budenholzer, qui a non seulement remporté 60 matchs à un point au cours d’une course éliminatoire de quatre ans avec lui au sein du personnel, mais a également affronté LeBron James dans la Conférence de l’Est. Finales.

Avant ça? Les New York Knicks de Mike D’Antoni. Vous vous souvenez de cette liste de Knicks amusante, jeune, petite balle, rien à perdre de 2010 (vous savez, Danillo Gallinari, Timofey Mozgov, Landry Fields, Shawne Williams, Raymond Felton, etc.) avant qu’ils n’échangent tout pour Carmelo Anthony? Celui qui avait des gens qui considéraient Amare Stoudemire comme un candidat MVP pour la moitié d’une saison? C’étaient les Knicks d’Atkinson.

Partout où il va, il ne profite de rien – que ce soit son nom en haut de la bannière ou non.

Ce qui m’amène à mon plaidoyer, non seulement pour moi, mais au nom de nombreux fans de Knicks affolés: ramenez Kenny Atkinson à la maison et faites-en le prochain entraîneur-chef de la franchise.

Avec tout le respect que je dois à Mike Miller et ses réalisations avec l’équipe 2020 jusqu’à présent (vous savez toujours que quelque chose de négatif vient après «avec tout le respect»), Atkinson est dans une autre classe lorsqu’il s’agit d’être le visage d’une reconstruction. Les fans de Knicks aimeraient sûrement voir Miller rester avec la franchise Knicks dans une certaine mesure, peut-être en tant qu’assistant principal ou consultant en quelque sorte, mais Atkinson est l’homme pour ce travail … pas un costume d’agence de grand nom comme Tom Thibodeau ou Mark Jackson .

Depuis que Mike Woodson et la franchise se sont séparés, les Knicks ont participé à ce cercle de la vie où ils embauchent un grand nom pour être leur entraîneur ou diriger le front office, la première année est une lune de miel, la deuxième année, l’équipe ne montre aucun signe d’amélioration, le grand nom laisse l’organisation et encaisse un chèque de départ si grand qu’ils peuvent prendre leur retraite sur le champ ou simplement aller à ESPN / TNT pour faire de la télévision jusqu’à ce qu’ils s’ennuient, et le processus se répète.

Jeff Hornacek, David Fizdale, Derek Fisher, Phil Jackson, Leon Rose, Penny Hardaway, Steve Francis, Tracy McGrady, Stephon Marbury, Amare Stoudemire, Joakim Noah… voyez-vous une tendance ici? Pourquoi les Knicks sont-ils TOUJOURS le dernier arrêt des anciennes stars? Pourquoi les Knicks ont-ils toujours cinq ans de retard?

Les Knicks ne peuvent pas sortir de leur propre chemin, et bien qu’il commence et se termine au sommet avec la propriété qui, à son crédit, est prêt à acheter son moyen de résoudre tous les problèmes – jeter de l’argent sur les choses ne fait que cela: cela se termine problèmes, il ne résout pas la racine.

C’est leur chance de changer cela. Avoir deux longueurs d’avance au lieu de quatre derrière pour une fois.

Atkinson a non seulement prouvé qu’il n’avait pas besoin de neuf chiffres sur son compte bancaire pour réussir, il l’a déjà fait pour ces mêmes Knicks! Cette liste, telle qu’elle est actuellement construite, ne remporte pas de titre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup ans.

Jesse D. Garrabrant / NBAE via .. Sur la photo: Mitchell Robinson (23) et RJ Barrett (9) des Knicks de New York.

Les quatre pièces maîtresses potentielles de l’avenir de la franchise (RJ Barrett, Mitchell Robinson, Kevin Knox, Frank Ntilikina) ont toutes 21 ans ou moins. L’équipe a sept choix de première ronde à venir au cours des quatre prochaines saisons et un plafond salarial exempt de tout passif à long terme ou de tout albatros. Il n’y a pas de meilleure opportunité d’achat à bas prix en NBA en ce moment.

Le reste du monde aime rire des Knicks pour leurs transgressions répétées, mais en toute honnêteté, la flexibilité de la franchise est dans un endroit que les fans implorent depuis la sortie d’Anthony. Ils jouent le long jeu pour une fois au lieu de jeter un sac de sport géant au premier All-Star lavé qu’ils voient et de le laisser faire des anges des neiges. La location de coaching doit refléter ce sentiment de rénovation.

Mais ce sont les Knicks de Dolan dont nous parlons. Mot-clé: Dolan. Si quelque chose a trop de sens pour se produire, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils le gâchent. Qui sait comment tout cela se déroulera, mais s’ils sont en mesure d’acquérir les services d’Atkinson – peut-être que Kyrie et KD auraient en fait aidé New York à changer les choses après tout.