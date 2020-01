Un autre accident d’avion qui frappe le monde du sport

Le monde du sport reçoit une nouvelle fois un coup dur avec la mort dans un accident d’hélicoptère de Kobe Bryant. Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’une tragédie aérienne ravage le sport et la perte du mythe NBA évoque d’autres accidents.

Le plus récent, il y a un peu plus d’un an, a été celui subi par le footballeur argentin Emiliano Sala lors d’un voyage à Cardiff. à signer pour l’équipe galloise. Il y a la circonstance que ce dimanche le Nantes, club auquel il appartenait au moment de sa mort, lui a rendu ce dimanche un hommage pour le premier anniversaire.

En hélicoptère, comme Kobe Bryant, Vichai Srivaddhanaprabha, l’ancien président de Leicester City, a également disparu. C’était en octobre 2018, et après un match du “ renard ” lorsque l’accident s’est produit après avoir décollé de l’herbe du King Power Stadium.

Auparavant, l’accident d’avion de l’équipe de Chapecoense était très triste, le 28 novembre 2016, lorsque la modeste équipe brésilienne était sur le point de disputer la finale de la Coupe d’Amérique du Sud sur les terres colombiennes. Il y a eu 71 morts et seulement quatre survivants.

Plus loin, nous devons revenir sur de tristes tragédies collectives comme celle du Old Christians Club de Carrasco, l’équipe de rugby uruguayenne qui s’est écrasée en avion dans les Andes. Les conditions difficiles des survivants ont été rapportées dans le film ‘Live’.

C’était en 1972. Avant, en 1958, une tragédie frappait les membres de Manchester United lors du retour d’un match de Coupe d’Europe contre le Red Star à Belgrade. Le bilan était de 23 morts et 10 survivants, dont l’entraîneur Matt Busby ou la légende Bobby Charlton.

Le premier accident d’avion aux dimensions tragiques pour le sport a été celui de l’équipe de Turin, en 1949. Considéré à l’époque comme la meilleure équipe de football d’Europe, l’avion zse s’est écrasé très près de Turin, dans la basilique de Superga. Sur le vol, 31 personnes sont mortes, dont 18 membres du groupe de Turin.

