Un autre départ lamentable condamne les Rockets à Charlotte

Dans un autre match médiocre et parfois embarrassant, les Houston Rockets ont perdu leur troisième match de suite dans un revers de 108-99 (score de la boîte) samedi à Charlotte. Ils ont passé près de sept minutes sans marquer pour commencer le match, ce qui a créé un déficit de 20-0 et n’a jamais mené.

James Harden a mené les Rockets dans toutes les catégories principales avec 30 points, 14 passes décisives et 10 rebonds, mais il a également réalisé 10 revirements et n’a tiré que 8 des 22 (36,4%), dont 2 des 11 sur 3 points ( 18,2%).

Comme prévu, les gardes Russell Westbrook (repos) et Eric Gordon (genou) étaient sortis. Cela laissait plus de fardeau de jeu à Harden, et il n’était pas en mesure d’en tirer systématiquement avantage. Les Hornets (22-41) étaient dirigés par Terry Rozier, qui avait 24 points (6 sur 9 sur 3 points) et six passes.

Avec la dernière défaite, les Rockets (39-23) sont tombés à la 5e place du tableau des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, ce qui signifierait potentiellement ne pas avoir d’avantage sur le terrain à aucun tour des séries éliminatoires.

Sur les trois défaites consécutives, deux sont venues contre des équipes (Charlotte et New York) avec au moins 20 matchs de moins de .500 en début de match. En quatre sorties consécutives, les Rockets ont été léthargiques dès le premier tirage, avec des déficits de 17 points ou plus construits dans les 18 premières minutes du match.

Les Hornets ont réussi 15 tirs à 3 points en 32 tentatives (46,7%), tandis que Houston avait le même nombre de marques mais sur un énorme 45 tentatives (33,3%). En dehors de Robert Covington, qui a marqué 25 points et touché 7 des 13 sur 3 points (53,8%), le reste des Rockets n’a fait que 6 des 32 (18,8%).

Jeff Green avait 20 points sur 10 tirs sur 15 (66,7%), et les Rockets étaient un différentiel de +28 points au cours de ses 29 minutes. Outre Harden, Green et Covington, aucun autre Rocket n’a marqué à deux chiffres.

Houston revient à l’action dimanche soir avec un match à domicile contre l’Orlando Magic (28-35). Tipoff est prévu pour 18 heures. Central.

Westbrook devrait revenir, tandis que Gordon reste incertain.

