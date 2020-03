Un autre qui pointe vers le repêchage: voici comment joue Tyrese Haliburton

La base Tyrese Haliburton hier s’est déclaré éligible pour le prochain NBA Draft 2020. La garde de l’État de l’Iowa, qui, selon de nombreux sites Web, pourrait être choisie parmi les dix premiers du prochain repêchage, a disputé sa deuxième et dernière saison dans la NCAA cette saison.

ESPN le place dans les 7 prochains, bien que d’autres sites comme NBADraft le laissent parmi les 10 premiers (position numéro 13). Cette saison, il a récolté en moyenne 15,2 points, 6,5 passes décisives, 5,9 rebonds et 2,5 interceptions dans l’État de l’Iowa. Bien qu’il ait cessé de jouer en février en raison d’une fracture du poignet, il a prouvé qu’il était un joueur très intelligent sur le terrain, avec une grande vision du jeu et un superbe tir (un 43% de réussite en triplets au niveau universitaire).

À 6-5 ans et plus, le #IowaState PG Tyrese Haliburton, âgé de 20 ans, a mené tous les choix 2020 @DraftExpress Mock #nbadraft en APG (6,5) + se classait 3e du ratio AST / TO (2,33 pour 1) en 22 départs pour les #Cyclones cette saison. J’ai déclaré aujourd’hui pour le projet 2020, via @wojespn >> https://t.co/hKCTnyFRDo pic.twitter.com/1i3teGjiqT

– DraftExpressContent (@DXContent) 24 mars 2020

Un autre point qui parle fortement en sa faveur de ses capacités est la grande performance qu’il a eu l’été dernier en dirigeant les États-Unis pour remporter la médaille d’or dans la Coupe du Monde FIBA ​​U19. Très beau ce joueur, qui, cependant, ne semble pas vous serez choisi dans une position aussi élevée en tenant compte de votre talent et de votre potentiel. Nous verrons quelle équipe réussit à obtenir ses services. Sans aucun doute, il prendra une base de grande catégorie avec un formidable parcours.

