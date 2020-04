Un autre qui s’inscrit au repêchage: Ashton Hagans du Kentucky

Le meneur de jeu de Kentucky Ashton Hagans a annoncé qu’il est présenté à Projet 2020 de la NBA. Le joueur a été nommé joueur défensif de la saison dans la conférence NCAA Southwest cette année et a été l’un des meilleurs gardiens de points de la saison.

Ce qui pourrait lui faire perdre plusieurs positions lors du prochain repêchage, c’est un incident qu’il a eu avec son coéquipier Nick Richards et son entraîneur Nick Richards qui n’a pas réintégré une défaite contre le Tennessee. Depuis, l’entraîneur l’a fait jouer moins.

Après l’incident, le joueur a demandé du temps libre pour des raisons personnelles et a demandé de ne pas se rendre en Floride pour la fin de la campagne. Cependant, comme la NCAA a finalement été annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus, l’incident est tombé à l’arrière-plan.

Toujours un Wildcat. #BBN merci pour tout ces deux dernières saisons. – pic.twitter.com/zsbtYYgzQX

– ashton Hagans (@ H23Ash) 5 avril 2020

Hagans a commenté son entrée dans le prochain repêchage de la NBA:

“Le temps est venu pour que le rêve de ma vie se réalise et c’est pourquoi je me déclare éligible pour le repêchage de la NBA. C’est mon objectif principal depuis que j’ai attrapé un ballon la première fois et je sais que mon heure est venue. Les deux dernières années ont été les meilleures de ma vie à Kentacky. “

La saison dernière, il avait en moyenne 11,5 points, 6,4 passes décisives, 3,9 rebonds et 1,9 interceptions par match.

C’est un joueur avec une grande capacité à voler des balles et à mettre le joueur défenseur en difficulté. Il a une bonne vision du jeu et une bonne passe, même s’il n’est pas un grand tireur.

