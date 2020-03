Un Celtics dirigé par Kemba Walker peut-il trouver un peu de magie en mars?

Il y a neuf ans aujourd’hui, le meneur des Boston Celtics, Kemba Walker, a montré au monde ce qu’il pouvait accomplir avec une volonté concentrée et une équipe unie.

Le joueur de l’époque, UConn Husky, a mené son équipe au bord de l’absence de séries éliminatoires avec un dossier de 9-9 dans le Big East avant que le football ne le redéfinisse en un titre national en remportant le tournoi de conférence à élimination unique de cinq matchs pour obtenir une candidature à la NCAA.

Lui et les Huskies ont ensuite tout gagné dans l’une des descentes les plus improbables de l’histoire du sport, poursuivant six matchs sans perte pour couper les filets pour le troisième des quatre championnats d’UConn pour le programme masculin.

Cela en dit long sur le leadership que possède le natif du Bronx, qui espère pouvoir profiter un peu plus de cette ambiance de March Madness avec son équipe actuelle, les Celtics.

En repensant à la dernière défaite de l’équipe avant que Walker et UConn ne passent à la séquence de victoires légendaire, une perte évitable qui a vu le New Yorker rater ses quatre derniers tirs pour laisser tomber un match à Notre Dame, le meneur des étoiles pourrait voir des parallèles .

“Quand j’étais avec cette équipe, nous sommes restés ensemble”, a noté Walker via Steve Bulpett du Boston Herald. «Peu importe que ce fut une défaite difficile, vous savez, c’était Senior Night, mais nous sommes restés ensemble. Cela peut donc arriver à tout moment. »

Le joueur de 29 ans voit également des éléments de cette équipe UConn dans les Celtics d’aujourd’hui. Malgré la rude épreuve des cinq derniers matchs, qui n’a permis à Boston d’en remporter qu’un malgré la plupart à sa portée, Walker pense que l’équipe résistera à la tempête.

“Oui, mec, nous allons certainement rester ensemble”, a-t-il expliqué. “Nous n’allons nulle part. Nous allons rester ensemble, c’est sûr. C’est ce que nous faisons.”

Et pour leur part, ils sont restés ensemble jusqu’à présent, l’équipe se rassemblant autour de Walker malgré son chiffre d’affaires qui a effectivement coûté le match de l’équipe le 8 mars contre le Thunder d’Oklahoma City.

Pourtant, ses coéquipiers ne mettent pas le blâme à ses pieds, conscients que ce sont leurs efforts collectifs et leurs erreurs qui ont placé Walker dans une telle position en premier lieu.

“La plupart d’entre nous y sommes allés – j’y suis allé – et ça craint quand quelque chose comme ça arrive, mais c’est toujours le même joueur qui nous a beaucoup transportés cette saison”, a proposé l’attaquant Gordon Hayward (via Tom Westerholm de MassLive).

“Nous avons donc besoin de lui, et c’est pour nous tous”, a-t-il ajouté. “Nous avons perdu ce match ensemble.”

Cela ressemble à une équipe aux prises avec des blessures et une concentration en fin de saison, ce qui est en réalité très normal pour cette partie de la saison.

Si deux des quatre blessures avaient été replacées dans l’un des tronçons les plus difficiles en février ou janvier, personne n’aurait battu un œil, donc au moins une partie de ce qui se passe n’est que l’équivalent basket-ball de l’eau trouvant son niveau.

Et même si cela peut être le cas, cela ne satisfera pas plus ces joueurs que les fans, qui ont tous élevé leurs attentes en fonction du succès et des compétences de l’équipe.

Mais avec un peu de temps pour se regrouper et avec le gardien de tir Jaylen Brown probablement pas plus d’un match ou deux au-delà des Pacers loin d’un retour, nous pouvons voir la fortune des Celtics tourner.

Après tout, c’est le mois de mars, et s’il y a une période de l’année où les équipes dirigées par Kemba Walker ont trouvé de la magie auparavant, c’est celle-ci.

.