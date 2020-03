Un changement d’entraîneur était inévitable une fois que l’arrivée des stars a modifié la culture des Nets – The Athletic

Dans les dernières minutes de leur annihilation en 39 points des Brooklyn Nets la semaine dernière, Ja Morant et les Grizzlies de Memphis ont célébré un triplet en sautant sur une jambe et en balançant l’autre côte à côte comme une version bootleg des Rockettes. La moquerie joyeuse de la danse «Tati» du rappeur Tekashi 69 – qui était devenue la célébration signature des Nets la saison dernière – était le flamboyant et irrespectueux des jeunes Grizzlies caracolant efficacement sur la tombe de la culture Kenny Atkinson avait passé plus de trois ans à aider à établir à Brooklyn.

Quand Atkinson et la franchise ont décidé de se séparer trois jours plus tard, c’était une reconnaissance de ce que les Nets étaient devenus au moment où Kyrie Irving et Kevin Durant leur ont dit – sans même une réunion d’introduction – qu’ils venaient dans l’autre équipe de New York .

Les Nets n’étaient plus les courageux surdoués; plus la franchise qui a transformé les rejets et / ou les projets en productifs, …

