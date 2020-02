Un concours de dunk scandaleux, un champion à 3 points sorti la nuit précédente et une perte de 300 millions de dollars de la Chine – The Athletic

Note de l’éditeur: Peu de temps après la fin de certains événements de la NBA cette saison, Joe Vardon offrira ses «Premières réflexions», une dissection des choses importantes que vous devriez savoir sur ce que vous venez de regarder. Il s’agira d’un journal de bord contenant des nouvelles, des notes, des citations et des informations et comprendra des observations recueillies sur le site de chaque événement. Vardon couvre sa sixième saison NBA et a officiellement rejoint l’équipe nationale de l’Athletic en septembre.

CHICAGO – Vingt-sept pensées pour 27 points par le champion à 3 points Buddy Hield samedi soir, qui restera dans les mémoires pour le dunk qui n’a pas gagné.

1. Avant que tout le monde ne se soûle avec des 3s et des dunks et, enfin, de l’alcool, Adam Silver a donné le coup d’envoi à All-Star samedi soir avec la conférence de presse la plus inquiétante.

2. Concours de dunk scandaleux et brillant. Aaron Gordon a sauté par-dessus bordel Tacko Fall… ET A PERDU! Il n’y avait personne au United Center, à part peut-être Derrick Jones Jr. de Miami, qui a gagné …

.