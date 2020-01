Un départ lent condamne Thunder à s’incliner face à Miami

Une fois de plus, le Thunder s’est retrouvé à deux chiffres en fin de match avant de pousser. Et encore une fois, comme c’était mercredi contre les Raptors, c’était trop peu trop tard.

Miami a mené 61-47 à la mi-temps et a résisté à un rallye du quatrième trimestre d’Oklahoma City pour dominer le Thunder 115-108.

Les Heat ont porté leur avance à 105-83 avec huit minutes à jouer, mais OKC a refusé de partir sans combattre, réduisant le déficit à sept sur un Chris Paul 3 avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Ils ne pouvaient pas se rapprocher.

Danilo Gallinari a mené le Thunder avec 27 tandis que Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder en avaient 18 chacun.

Nerlens Noel est revenu dans l’alignement après avoir raté six matchs avec une entorse à la cheville pour marquer 10 points et saisir six rebonds en 21 minutes après avoir pris la place du blessé Steven Adams.

Vendredi soir, Chris Paul et Hamidou Diallo étaient tous les deux à deux chiffres avec respectivement 14 et 11 points.

Avec la défaite, Oklahoma City a maintenant perdu trois des quatre et a encore un match à domicile samedi contre les Trail Blazers avant de partir sur la route.

Le coup d’envoi contre Portland samedi est prévu à 20 heures. CT.

.