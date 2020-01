Un dirigeant de la Conférence de l’Est dit que LaMelo Ball doit retravailler le pull

Le sauteur de LaMelo Ball a été le plus gros sujet de discussion de sa brève carrière. Tout comme le frère aîné Lonzo, la forme peu orthodoxe de LaMelo a fait l’objet de nombreuses critiques. Contrairement à Lonzo, les chiffres n’ont pas été aussi gentils avec LaMelo.

Alors que Lonzo a tiré 41,2% de trois au cours de sa seule saison à UCLA, LaMelo 25,0% de distance dans sa seule demi-saison avec Illawarra dans la Ligue nationale de basket-ball (NBL). LaMelo a parfois montré des flashs, y compris un dépassement de 40% de la portée dans une séquence de cinq matchs sur sept tentatives par match, mais il était plus souvent un tireur à faible pourcentage de profondeur.

L’aspect intéressant de son tir extérieur est qu’il est passé d’un coup de saut naturel à un coup plus précis. Mais ce n’était pas un mouvement qu’il a répété souvent et, par conséquent, a conduit à des résultats variés.

Dans cet esprit, dans une récente pièce d’Olgun Uluc pour Fox Sports Australia, un dirigeant de la NBA de la Conférence de l’Est a noté que Ball devait apporter des modifications à son pull.

“La priorité lors des séances d’entraînement pré-draft doit être le cavalier”, a déclaré un autre cadre de la Conférence de l’Est à foxsports.com.au. “Ça n’a pas été bon. Il doit redéfinir le formulaire avant de commencer à travailler avec des équipes, s’il fait des entraînements. S’il peut faire en sorte que les équipes se sentent plus à l’aise à ce sujet, alors il serait dans une excellente position. »

L’avantage de la saison NBL de Ball se terminant à la mi-février est qu’il aura plusieurs semaines et mois pour travailler sur son jeu avant de participer à une séance d’entraînement pour les équipes du tirage au sort. Si Ball n’a pas l’intention de travailler sur son tir avant le repêchage de la NBA, cela blessera probablement son stock de repêchage tout en étant l’une des premières choses que l’équipe qui le rédige traite.

Les changements apportés au tir de saut de Lonzo ont payé d’énormes dividendes cette saison avec les Pélicans alors qu’il réussit un record en carrière de 35,2% en trois et 38% au cours de ses 13 derniers matchs. Plus vite LaMelo peut résoudre certains des problèmes de son tir de saut, plus vite il peut devenir un tireur cohérent et efficace au niveau suivant.

.