Un dirigeant de la NBA estime que les Lakers doivent ajouter un autre meneur sur le marché des rachats

On a toujours pensé que les meilleures chances des Lakers de Los Angeles d’ajouter un contributeur majeur seraient par le biais du marché de rachat.

Les actifs commerciaux étant rares, l’équipe n’a pas bougé à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 n’était pas une grande surprise, en particulier avec ce que certaines équipes demandaient.

Presque immédiatement après la date limite, certaines équipes ont immédiatement commencé à libérer des joueurs, ce qui a conduit à des options très intéressantes à ramasser. Le nom que les Lakers – et apparemment tous les fans – avaient en vue n’était pas une publication récente, mais plutôt une qui envisageait un retour en championnat à Darren Collison.

Collison a pris sa retraite de manière inattendue avant l’agence libre de la NBA 2019, mais avec des rumeurs selon lesquelles il envisageait un retour, un match potentiel avec les Lakers semblait idéal pour les deux parties. Cependant, il a récemment décidé contre un retour et un directeur général de la NBA pense que cela a été un coup dur pour les Lakers, selon Eric Pincus de Bleacher Report:

“C’est un coup dur”, a déclaré un ancien directeur général. “Je ne suis pas sûr que les Lakers puissent trouver un meilleur ajustement que Collison.”

Avec Collison qui n’est plus une option et les options restantes n’étant pas aussi attrayantes, beaucoup de pression tombe désormais sur les options actuelles de l’équipe, à savoir Rajon Rondo. Il a récemment répondu par une excellente sortie contre les Phoenix Suns, mais un cadre estime que les Lakers doivent encore ajouter un autre joueur en zone arrière:

“Il surdribble”, a déclaré un dirigeant de la Conférence de l’Ouest. «L’équipe a besoin d’un autre gardien qui peut gérer mais qui peut également jouer contre LeBron en tant que tireur. Ce n’est pas Rondo. “

Les Lakers font définitivement preuve de diligence raisonnable sur toutes les possibilités. Une séance d’entraînement avec J.R.Smith serait en préparation, tandis que l’équipe devrait également prendre en compte les goûts de Dion Waiters et Tyler Johnson, qui ont récemment été libérés. Chaque joueur apporte ses propres points positifs et négatifs.

Smith est un vétéran avec une expérience de championnat qui sait jouer avec James et peut tirer et se défendre par à-coups, mais n’a pas joué depuis plus d’un an. Waiters est le meilleur créateur du peloton, mais a eu une tonne de problèmes hors cour cette saison. Johnson a les qualités potentielles d’un marqueur et d’un meneur de jeu solides, mais son tir est tombé d’une falaise au cours des deux dernières saisons et il pourrait être le pire défenseur du peloton.

Que les Lakers bougent ou respectent ce qu’ils ont, la production qu’ils obtiennent de leurs gardes pourrait être le facteur décisif de la durée de leur série éliminatoire de la NBA 2020.