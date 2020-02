Un dirigeant de la NBA voit “impossible” que les Lakers battent Clippers en séries éliminatoires

Déclarations surprenantes de l’exécutif de la NBA Eric Pinus recueilli par Bleacher Report, où il a souligné le manque de joueurs capables de diriger l’équipe et a vivement critiqué Rajon Rondo. “Il ne peut être un joueur important que si personne ne le défend, mais en plus de James, les Lakers n’ont pas de directeur de jeu. Bradley ne pourra pas être avec Beverley et offensivement, Caruso, Cook ou Caldwell-Pope n’y apportera rien d’extraordinaire.” moins Rondo sait dribbler, mais l’équipe a un besoin urgent d’une base qui peut être complétée par Lebron et qui est une menace de triple. Je vois qu’il est impossible qu’ils puissent gagner les Clippers dans une série de sept matchs “, a-t-il déclaré. Il y a débat.

