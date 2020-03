Un dirigeant de la NBPA a parlé à Spencer Dinwiddie de son idée des éliminatoires 2020

Au tout début de cette période sans sport en direct – qui a été lancé par la NBA lorsque Rudy Gobert, le grand homme de l’Utah Jazz, a été préalablement testé positif pour COVID-19 – le meneur des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, avait des idées de cracheur sur Twitter. Il en a proposé un qui a été conçu pour aider la ligue à compenser une partie des revenus perdus au cours de cette période, tout en offrant aux fans peut-être ce qui se rapproche le plus d’un tournoi March Madness en 2020 depuis l’annulation de la NCAA. les tournois de basket-ball masculin et féminin.

Dans une interview Facetime avec Taylor Rooks of Bleacher Report, Dinwiddie a expliqué son processus de réflexion:

Donc, en gros, c’était un peu comme regarder March Madness, non? Et le buy-in et puis aussi notre perte de revenus, à droite, pendant cette période (de) ne jouant pas à peu près 18 matchs par équipe. Une des façons dont March Madness fait un très bon travail, ils invitent tout le monde au stade de football. Vous obtenez environ 100 000 personnes, ce qui équivaut à cinq matchs. Droite?

Donc, je pensais, comment pouvons-nous y arriver? Eh bien, vous ne pouvez pas faire cela avec les meilleures graines, car elles ont gagné le droit d’avoir un avantage à domicile. Et si vous aviez ce petit jeu de style tournoi? Peut-être la situation la meilleure des trois où, vous savez, vous obtenez tout le monde dans ces stades de football, vous augmentez les revenus, vous excitez tout le monde, puis quand vous revenez aux éliminatoires régulières, vous savez, toutes les personnes qui ont joué dans cette ronde de 16, vous sorte de reprendre les séries éliminatoires comme d’habitude.

Internet a pris note de l’idée de Dinwiddie lors de sa première sortie – et il s’est avéré que la NBPA aussi.

(Directrice exécutive de la NBPA) Michele Roberts a en fait demandé si elle pouvait partager ces trucs avec la communauté et avec la NBA, et j’ai dit, tu sais, “Bien sûr.”

Dinwiddie a également expliqué combien il est crucial pour la ligue de donner aux joueurs un peu de temps pour se remettre dans le swing de jouer à des jeux. Sauter simplement dans les séries éliminatoires ne serait pas dans le meilleur intérêt des joueurs:

Je pense que si vous regardez les saisons de lock-out et des choses comme ça, vous savez, quand les gars prennent du temps comme ça – vous savez, même s’ils se soulèvent, même s’ils courent, ce n’est toujours pas un match de basket. Et puis vous allez vouloir qu’ils le fassent, vous savez, ce mois-ci ou ces deux ou trois mois, ou quelle que soit la durée, faites une pause, puis sautez directement dans la plus haute intensité possible du basket-ball, vous demandez cela risque accru de blessure. C’est juste, tu sais, inévitable. Donc, vous voulez, en quelque sorte, ce genre d’accélération de trois ou cinq matchs où les gens peuvent au moins prendre un peu de rythme. Et en plus, la qualité des matchs de basket est meilleure, au rythme.

Compte tenu de la dernière recommandation du CDC – aucun événement composé de 50 personnes ou plus ne se tiendra au cours des huit prochaines semaines aux États-Unis – la NBA devra faire quelque chose de tout à fait unique, à moins que la ligue ne conclue que jouer en août soit la meilleure décision.

