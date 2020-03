Un éclaireur de Detroit lutte contre le coronavirus

Maury Hanks, un éclaireur des Detroit Pistons, a été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus.

L’entraîneur de l’Université d’État de l’Est du Tennessee, Steve Forbes, a partagé cette nouvelle déchirante et a appelé à un soutien. Avant les Pistons, Hanks a également travaillé pour les Nets et les Toronto Raptors. Il a également passé de nombreuses années comme entraîneur au collège.

Maury Hanks est un éclaireur très respecté des Detroit Pistons. Il a également travaillé dans la NBA avec les Nets et les Raptors et a été entraîneur pendant des décennies dans le ballon collégial. Il se bat actuellement contre le coronavirus. Beaucoup de gens à tous les niveaux du ballon tirent pour lui. https://t.co/3IxSbNd24m

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 mars 2020

Pour rappel, le grand homme de Pistons, Christian Wood, a été testé positif pour COVID-19 plus tôt. Le joueur de 25 ans s’est depuis complètement rétabli. Cependant, Wood doit encore passer certains tests médicaux avant d’être entièrement autorisé.

Les rapports révèlent qu’une fois que Wood s’est révélé positif, les joueurs, les entraîneurs et le personnel des Pistons ont été informés de l’auto-isolement. Leur auto-quarantaine a pris fin mercredi à 17 heures. Les 17 membres du groupe de voyage, ainsi que cinq joueurs, ont été testés. Heureusement, cela n’a donné aucun résultat positif pour COVID-19. On ne sait pas où Hanks a contracté le virus. Mais au Michigan, plus de 2 200 cas de coronavirus ont été signalés et 43 décès.

Le centre des Pistons a été le troisième joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. Les deux premiers étaient les joueurs d’Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Le diagnostic de Gobert a incité le commissaire de la NBA, Adam Silver, à reporter indéfiniment la saison 2019-2020. Dans les deux semaines qui ont suivi le report, plusieurs autres joueurs et membres d’organisations NBA ont été testés positifs, dont la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Avec des cas de coronavirus toujours en hausse partout dans le monde, la saison NBA 2019-20 est toujours en suspens. Il a été question de la reprise possible de la saison qui se poursuivrait jusque tard dans l’été. Mais pour l’instant, la principale priorité de la ligue est la santé et le bien-être non seulement de ses joueurs, mais du grand public.