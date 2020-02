Un effort d’équipe complet aide les Lakers à mettre fin à une séquence de deux matchs perdants contre les Kings

Les Lakers de Los Angeles ont interrompu leur séquence de deux défaites consécutives, battant les Kings de Sacramento 129-113.

La zone arrière des Lakers a donné le coup d’envoi du score de l’équipe alors qu’ils marquaient les 12 premiers points du match avec Avery Bradley éliminant trois triplets consécutifs. La défense a également eu une bien meilleure performance que la nuit précédente, murant la peinture, ce qui leur a permis de sortir en transition pour plusieurs paniers faciles.

Kyle Kuzma a pu aider à prolonger l’avance de l’équipe alors qu’il marquait rapidement sept points sur le banc, se précipitant dans la file pour une paire de flotteurs et renversant un virage trois. Les performances offensives impressionnantes de Los Angeles les ont placés 44-22 avant le deuxième quart.

Les Lakers se sont refroidis du côté offensif tandis que les Kings ont finalement commencé à marquer le ballon de basket, frappant depuis le périmètre pour combler l’écart. Alex Caruso a répondu pour Los Angeles en marquant huit points, dont une paire de trois pour les garder bien en tête.

James et Davis sont rentrés dans le match et ont immédiatement remis les Lakers sur la bonne voie, profitant de la zone de front des Kings, mais Buddy Hield et De’Aaron Fox ont répondu par une course de 8-0. Malgré la course, Los Angeles a continué de bien bouger le ballon et est entré en mi-temps avec une avance de 81-64.

Les Lakers ont bien entamé le troisième trimestre en exécutant bien aux deux extrémités du terrain, en tournant bien sur la défense et en trouvant l’homme ouvert en attaque pour prendre fermement le contrôle du match. Le rythme plus lent a semblé bénéficier à Davis car il a pu prendre son temps en demi-terrain et renverser une paire de sauteurs difficiles.

Sacramento a fait une brèche dans la tête de Los Angeles après que James soit allé au banc, effectuant une course de 12-2 alimentée par leur tir à trois points. Caruso et Rajon Rondo ont été en mesure de frapper quelques seaux en temps opportun et de mettre les Lakers 104-89 dans la dernière période.

Malgré les difficultés de James à marquer le basket-ball, Los Angeles a pu maintenir son avance alors que Rondo a profité de la défense de Sacramento, frappant un sauteur de milieu de gamme et un lay-up incontesté. Les Lakers ont finalement pris le contrôle total du match, augmentant de 25 points au milieu du quart et repartant avec la victoire.