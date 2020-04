Un entretien avec Jacob Hamilton, le réalisateur du nouveau film “JUMP SHOT”

Dans la NBA d’aujourd’hui, le tir de saut est un élément important de la plupart des arsenaux offensifs, avec des joueurs comme les stars de Golden State Warriors, Steph Curry et Klay Thompson, qui sont passés maîtres dans l’art d’abattre les cavaliers des profondeurs.

Sans doute le meilleur tireur de tous les temps, Curry est producteur exécutif de «JUMP SHOT», un film documentaire qui met en vedette Kenny Sailors, le pionnier du saut. Les marins ont remporté un championnat NCAA en 1943 avec les Cowboys du Wyoming.

Il a joué trois saisons dans l’ancienne Basketball Association of America, qui a fusionné avec la National Basketball League en 1949 pour former la NBA. Les marins ont joué deux saisons en NBA. Il est décédé en 2016. Il avait 95 ans.

Warriors Wire a récemment discuté avec Jacob Hamilton, le réalisateur du film. Le film marque ses débuts pour un long métrage, et c’est un projet sur lequel il travaille depuis 2011. Hamilton était le réalisateur du court-métrage de «Kenny Sailors Jump Shot», sorti en 2012.

Le film était initialement prévu pour une sortie d’une nuit le 2 avril, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le film sortira numériquement du 16 au 18 avril sur JumpShotMovie.com.

Le prix du film est de 7,99 $, et une fois qu’il est acheté, les téléspectateurs peuvent le regarder jusqu’à 48 heures.

Warriors Wire: Lorsque vous avez réalisé le court métrage, l’idée du long métrage est-elle née de cela?

Jacob Hamilton: Oui, donc je suis tombé sur l’histoire de Kenny en 2011. Et tout ce que j’ai entendu à l’origine était une interview audio de deux minutes réalisée avec Kenny. À propos de la première fois qu’il a sauté par-dessus et a tiré sur son frère, et comment il a été mis hors jeu dans la NBA sa première saison, sa saison recrue là-bas. Et le tout «eh bien, je ne sais pas si vraiment je suis le gars qui l’a fait ou non.» Son humilité a en quelque sorte montré à travers ça. Et cela a vraiment piqué mon intérêt pour cette histoire. Je me disais «j’adore le sport. J’ai grandi en faisant du sport. “Et j’aime toujours une grande histoire d’origine. Je suis tombé sur cette interview audio et j’ai été stupéfait que quelqu’un ait inventé le coup de saut. J’ai toujours pensé qu’elle existait, comme à peu près tout le monde, surtout aujourd’hui. Et puis, quand j’ai commencé à faire un peu plus de recherches sur Kenny qui il est en tant que personne et individu, j’étais comme ‘Gosh, ce gars incroyable’. Il a vécu une vie incroyable, et j’avais l’impression qu’il y en avait plus que juste un court métrage.

WW: Wavec Kenny, vous avez mentionné à quel point la plupart de l’interview que vous avez dans le long métrage provient du court métrage. Y avait-il autre chose de différent dans le court métrage par rapport au long métrage?

Jacob Hamilton: Le court métrage était plus concentré sur le fait que Kenny raconte sa propre histoire. Nous n’avions pas la possibilité de sortir et de commencer à inclure d’autres voix dans ce film, ni le temps de le faire ou les ressources. Et donc quand la fonctionnalité a commencé à avancer, c’est à ce moment-là que nous nous sommes dit: “ OK, nous ne voulons pas que Kenny parle de ses (efforts) – il est la seule voix tout au long de ce processus. ” Nous avons besoin de certaines personnes pour ajouter un peu d’influence ou la clarté sur certaines choses parce qu’il est aussi un de ceux qui ne vont pas faire retentir sa propre corne, je suppose que vous pourriez dire.

WW: Comment c’était de travailler avec Steph Curry sur ce film? Surtout étant donné qu’il est sans doute le meilleur tireur de tous les temps, comment a-t-il imprimé son empreinte sur ce film?

Jacob Hamilton: Alors, quand nous avons commencé à rêver, “OK, quelles sont les voix que nous voulons avoir dans ce film?” Vous commencez à regarder “Eh bien, qui sont parmi les meilleurs tireurs de tous les temps?” Et comment pouvons-nous obtenir y accéder? Et évidemment, Steph est sur cette liste. C’est une de ces choses que vous n’avez jamais pensé dans vos rêves les plus fous, que vous aurez jamais l’occasion de lui présenter l’idée du film. Mais quand nous avons finalement eu une connexion avec lui, nous l’avons contacté pour simplement participer au film et nous asseoir avec nous pour une interview. Et avec beaucoup de ces gars, leur temps est précieux, et ils veulent seulement choisir les projets auxquels ils vont faire partie auxquels ils croient vraiment. Et nous lui avons donc envoyé une première version du film qui était un cribleur. Quand ils sont revenus vers nous, quand lui et Unanimous (Media) sont revenus vers nous, ils étaient comme si c’était génial. Ils disaient: “Ouais, Steph est à 100% pour être une interview, mais est-il possible qu’il soit plus impliqué?” Une autre chose que nous ne nous attendions pas à entendre. Mais nous étions évidemment très enthousiastes à l’idée d’engager ce type de conversations avec lui. Et cela l’a amené à être producteur exécutif du film.

WW: En quoi consistait le travail de Steph en tant que producteur exécutif?

Jacob Hamilton: Le travail de Steph en tant que producteur exécutif est d’aider à faire connaître la contribution de Kenny au football. De toute évidence, c’est un nom que les gens connaissent. Personne ne connaît le nom de Kenny Sailors. Et donc l’une des choses qu’il estime de la plus haute importance pour lui et sa capacité ou sa contribution à cette histoire est d’être cette voix que les gens écouteront, pour aider à porter l’héritage de Kenny dans quelque chose que les gens en sauront un peu plus. .

Note de l’éditeur: Hamilton a également interviewé la star des Brooklyn Nets Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Nancy Lieberman pour ce documentaire.

WW: En interviewant Kevin Durant, Dirk, Nancy Lieberman, comment c’était de parler avec eux?

Jacob Hamilton: C’était amusant de s’engager avec eux, et qui les a inspirés dans leur journée. Et honnêtement, selon qui vous parlez, ils vont avoir une histoire différente. Des gars comme Bob Knight et Jud Heathcote, ils remontent très loin. Et beaucoup de noms qui les ont inspirés et qu’ils admiraient et admiraient, et ont même essayé de reproduire ce qu’ils faisaient, c’est très différent de gars comme Steph et Dirk et KD. Et ce que je pense de manière cohérente dans tous les domaines, j’ai remarqué que chacun d’eux avait une énorme appréciation pour ceux qui les ont précédés, ce qui a contribué à faire du jeu ce qu’il est aujourd’hui. Et évidemment Kenny, sans doute pour chacun de ceux-ci, même si pour certains d’entre eux, ils ont peut-être vu Kenny jouer, et pour d’autres, ils apprennent à propos de lui parce qu’il a joué soixante, soixante-dix ans avant eux. Le fait qu’il ait fait ce qu’il a fait et aidé à populariser le tir de saut moderne et à l’apporter au basket-ball professionnel, ils avaient tous une grande admiration et un grand respect pour lui.

WW: Dans quelle mesure est-il important pour vous d’éduquer les gens sur Kenny, et puis qu’avez-vous appris sur sa vie après le basket-ball?

Jacob Hamilton: Pour moi, Kenny a vécu une vie qui mérite d’être célébrée. Je pense que c’est finalement pourquoi ce film est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Et c’est en grande partie à cause de ce qu’il a fait sur le terrain, mais en toute honnêteté, je pense que ce qui attire l’attention des gens – cela les surprend en regardant le film – c’est vraiment ce qu’il a fait hors du terrain qui est si inspirant. D’une certaine manière, on pourrait dire qu’il a défini le jeu de basket-ball en développant la principale arme offensive du jeu. Mais cela n’a jamais vraiment défini qui il était. Et donc quand il a pris sa retraite du basket-ball, ou ce qui a conduit à sa retraite du basket-ball, c’est son amour pour la famille. Sa femme était en quelque sorte tombée malade et était malade. Ils devaient déménager leur famille essentiellement pour sa santé. Et donc une fois qu’il a pu toucher sa pension, il s’est dit: «OK, nous allons nous concentrer là-dessus. Et nous allons le faire en famille. »Et puis quand il s’est éloigné des projecteurs du basket-ball, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que le basket-ball le rattrape, parce que soudain, il lui a demandé de être entraîneur au milieu de nulle part en Alaska pour le basket-ball féminin et joue un rôle énorme en tant que pionnière du basket-ball féminin là-haut dans les écoles publiques de l’Alaska. Il n’y avait pas de tournoi d’État à ce moment-là, seules les écoles privées, et beaucoup de femmes, et en particulier les femmes autochtones là-bas, n’avaient pas la possibilité de jouer. Et donc il leur a apporté le jeu. Ce sont des histoires comme celle-là où je pense que beaucoup de gens attendent une chose de ce film, et ils sont agréablement surpris qu’il y en ait beaucoup plus. Et je pense que ce sont toujours les documentaires les plus excitants pour moi. Quand je regarde quelque chose qui m’attend à une chose, puis je m’éloigne du genre: “Wow, je ne savais pas que je devais en savoir plus, mais je suis tellement heureux d’avoir appris quelque chose de nouveau.”

.